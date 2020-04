Paris, le 20 avril 2020

Préparation de la Communication Financière du 1er trimestre 2020

Les séries trimestrielles de l’année 2019 ont été mises à jour suite à l’annonce du 25 février 2020 de la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group. Cette annonce se traduit notamment par les éléments suivants :

La perte du contrôle exclusif de Natixis sur Coface au premier trimestre 2020 et la constatation d’une moins-value à la date de perte de contrôle calculée sur la base du prix de cession 2020 et estimée à 112 M€ ;



L’application de la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associées » à la participation résiduelle de Natixis dans Coface. Pour les besoins de la communication financière, la contribution de Coface au compte de résultat de Natixis est isolée sur une ligne « Contribution nette de Coface » comme présenté en page 2 (sur la base d’une détention à ~42% sur l’année 2019 et à ~13% à partir du premier trimestre 2020) et le segment Participations financières disparait ;



disparait ; En outre, une dépréciation de la valeur de mise en équivalence de la quote-part conservée sera également constatée pour 7 M€, résultant d’une baisse de valeur de Coface liée au contexte en date du 31 mars 2020. Pour les besoins de la communication financière, ces deux éléments – moins-value et dépréciation de la valeur de mise en équivalence - seront classés en éléments exceptionnels au premier trimestre 2020 et présentés au sein de la ligne « Contribution nette de Coface » ;



Le traitement prudentiel appliqué à la participation de Natixis dans Coface conduira à une libération d’actifs pondérés du risque de l’ordre de 2 Md€ au premier trimestre 2020. Au moment de la réalisation de la transaction, environ 1,5 Md€ d’actifs pondérés du risque additionnels devraient être libérés, soit 3,5 Md€ au total (estimation sur la base des données au 31/12/2019), comme annoncé dans le communiqué de presse du 25 février 2020 ;



Les Participations financières restantes, à savoir Natixis Algérie ainsi que les activités en extinction de private equity ne sont plus isolées et sont réaffectées au Hors pôles, qui, pour rappel, est constitué des fonctions holding et de gestion de bilan centralisée de Natixis.





Annexes (non auditées) :

Séries trimestrielles 2019 mises à jour à la suite de l’annonce de la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface. Seules les séries concernant Natixis vision consolidée et le Hors pôles sont impactées. Les séries concernant les pôles Gestion d’actifs et de fortune, Banque de Grande Clientèle, Assurance et Paiements restent inchangées.

Natixis vision consolidée

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 Produit net bancaire 1 957 2 100 2 102 2 326 Charges -1 597 -1 448 -1 465 -1 606 Résultat brut d'exploitation 360 653 637 719 Coût du risque - 31 - 109 - 70 - 119 Mises en équivalence 3 8 3 6 Gains ou pertes sur autres actifs 682 - 7 9 1 Variation de valeur écarts d'acquisition 0 0 0 0 Résultat avant impôt 1 015 545 579 607 Impôt - 201 - 149 - 114 - 153 Intérêts minoritaires - 65 - 68 - 66 - 96 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 749 328 399 358 Contribution nette Coface 15 18 16 12 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 764 346 415 371

Hors pôles

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 Produit net bancaire 55 10 64 - 10 Charges - 244 - 110 - 84 - 102 FRU - 170 0 0 0 Autres - 74 - 110 - 84 - 102 Résultat brut d’exploitation - 188 - 100 - 20 - 112 Coût du risque - 1 - 3 - 2 - 2 Résultat net d’exploitation - 190 - 103 - 22 - 114 Mises en équivalence 0 0 0 0 Autres 699 - 5 1 0 Résultat avant impôt 509 - 108 - 21 - 114 RWA (Bâle 3 - en Md€) 8,8 9,2 9,8 9,4

Coface

Md€ 1T19 2T19 3T19 4T19 RWA (Bâle 3) 3,9 3,8 3,8 4,0







À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,2 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 décembre 2019

