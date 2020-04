Ecully, le 20 Avril 2020

Assemblée générale mixte de PCAS : En raison des mesures de confinement, les actionnaires sont invités à voter par correspondance





Le Conseil d'administration de PCAS, réuni ce jour, a décidé de tenir l'Assemblée générale annuelle à huis clos au siège social de PCAS le 12 mai 2020. Dans le respect des consignes du gouvernement et des autorités de santé visant à lutter contre la propagation du coronavirus en limitant au maximum les réunions, et, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 en date du 25 mars 2020, PCAS invite ceux de ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à son assemblée générale annuelle du 12 mai 2020 à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l’Assemblée.

Dans ce contexte, PCAS souhaite informer ses actionnaires des dispositions exceptionnelles suivantes :

1 - Modalités de vote par correspondance

PCAS recommande à ses actionnaires de voter par correspondance en envoyant leur bulletin de vote avant le 7 mai 2020 15h00 (heure de Paris) et selon les modalités décrites dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 24 Avril 2020 et disponible sur le site de la Société www.pcas.com dans la rubrique « Investors ».

2 – Questions des actionnaires

Pendant la réunion, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements ou des nouvelles résolutions.

Les actionnaires sont invités à poser leurs questions par écrit en les envoyant sans délai, et avant le 6 mai 2020 au plus tard, par email à l’adresse ag2020@pcas.com . La Société y répondra lors de l’Assemblée et dans le compte-rendu de son Assemblée, lequel sera publié sur son site www.pcas.com dans la rubrique « Investors ». Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

3 – Diffusion on line

Le 12 mai 2020, à compter de 14h00 (heure de Paris), une présentation, par le Président Directeur Général de la Société, de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos sera retransmise par webinar sur le site de la Société www.pcas.com. Elle sera suivie du résultat des votes sur les résolutions soumises au vote de l’Assemblée, sur la base des votes par correspondance et des pouvoirs au Président reçus par le CIC à l’adresse email serviceproxy@cic.fr jusqu’au 7 mai 2020 inclus.

Toutes les informations utiles sur cette Assemblée générale seront publiées sur le site www.pcas.com dans la rubrique « Investors ». Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Assemblée Générale 2020, le 12 mai 2020, 14h00 à huis clos à ECULLY

