Suresnes, le 20 avril 2020, 18h00

Bel

Information financière du 1er trimestre 2020



Chiffre d’affaires

Croissance de 12,2 % du chiffre d’affaires au premier trimestre, dont + 11,0 % en organique



Croissance portée pour moitié par des ventes inédites dans la 2ème partie du mois de mars en grande distribution, liées à la crise sanitaire mondiale

Au premier trimestre 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 909 millions d’euros comparé à 810 millions d’euros au premier trimestre 2019, soit une croissance de + 12,2 %. L’effet du change est principalement dû à l’appréciation du dollar US face à l’euro. Il contribue à l’évolution du chiffre d’affaires pour 9 millions d’euros ou + 1,2 %. La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe s’établit ainsi à + 11,0 % pour le trimestre.

Le Groupe estime qu’environ la moitié de la croissance observée sur le premier trimestre est portée par le contexte de la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Sur le mois de mars, le Groupe a enregistré une hausse de ses ventes liée à la fois à du stockage de précaution et à des achats d’alimentation quotidienne au foyer en raison des mesures de confinement et de la fermeture des sites de restauration. Toutes les marques du Groupe et l’ensemble des géographies contribuent à la croissance, à l’exception des marchés du Levant, toujours en récession.

Hors effet de la pandémie, la croissance organique du trimestre est très dynamique, portée par les bons fondamentaux de la politique commerciale en Europe et par la préparation des fêtes de Pâques et du Ramadan.

L’analyse par segment est la suivante :

Premier trimestre (En millions d'euros) 2020 2019 Variation en % Dont croissance organique Marchés matures 747 690 + 8,3 % + 7,3 % Nouveaux territoires 162 120 + 34, 6 % + 32,4 % TOTAL 909 810 + 12,2 % + 11,0 %

Marchés matures

Le Groupe a enregistré une bonne dynamique de ses ventes au cours des deux premiers mois dans les marchés matures, avant l’accélération au mois de Mars consécutive au confinement des consommateurs dans la majeure partie des pays. Le Groupe est encore peu présent sur les marchés de la Restauration Hors Foyer, qui souffrent particulièrement des conditions de la crise sanitaire.

En Europe, l’année 2020 a débuté avec une croissance soutenue en particulier en France et en Allemagne, avant l‘accélération enregistrée sur l’ensemble des marchés en mars.

La contraction des marchés du Levant observée depuis le deuxième semestre 2019 explique la faible croissance du chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient, Grande Afrique de +2,3 % sur le premier trimestre.

En Amérique du Nord, le développement du chiffre d’affaires a connu une accélération au mois de Mars, avec le début des mesures de confinement.

Nouveaux territoires

La progression des ventes sur le segment des nouveaux territoires est particulièrement remarquable aux Etats Unis et en France pour les produits et l’ensemble des marques du groupe MOM.

Chiffre d’affaires par zones géographiques

Trois mois millions d’euros 2020 2019 Variation en % Dont croissance organique Europe 473 430 + 10,1 % + 9,8 % Moyen-Orient, Grande Afrique 199 192 + 3,2 % + 2,3 % Amériques, Asie-Pacifique 237 188 + 26,3 % + 22,9 % TOTAL 909 810 + 12,2 % + 11,0 %

Perspectives de résultat 2020

Dans le contexte de crise sanitaire et économique, la forte volatilité de la demande qui prévaudra sur les prochains mois dans le monde ne permet pas au Groupe d’établir des perspectives précises à ce stade. Les premières semaines d’avril marquent déjà un retour vers un niveau plus normal de la consommation dont les évolutions à venir restent incertaines.

Le Groupe continue d’assurer un suivi très actif de la situation afin d’adapter ses mesures en fonction de l'évolution de la pandémie.

En tant qu'acteur majeur de l'industrie alimentaire, le Groupe porte résolument sa responsabilité de tout faire pour assurer la continuité de ses activités.

A ce jour, les sites de production continuent à fonctionner, avec des équipes mobilisées et engagées. Dès le début de la pandémie, le Groupe a renforcé ses procédures de sécurité et ses règles sanitaires afin d’assurer la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs, en mettant notamment en place les mesures de précaution et d’hygiène les plus strictes sur l’ensemble de ses sites de production, comme indiqué dans ses communications des 31 mars et 9 avril derniers.

Avec ses équipes de production, ses éleveurs et fournisseurs partenaires, Bel met tout en œuvre pour continuer à opérer, et participer à l’effort collectif de manière à préserver la chaîne alimentaire.

Le Groupe a :

Augmenté ses stocks de matières premières alimentaires et d'emballages, pour assurer la poursuite de ses productions,

Mis en place des mesures pour garantir l'approvisionnement de ses matières premières jusqu’à ses usines, et de ses produits à destination de ses partenaires distributeurs,

Instauré des plans de continuité d’activité dans ses usines

Adapté ses lignes de production pour répondre au plus près aux besoins des consommateurs en période de confinement,

Adapté sa logistique pour assurer l’acheminement des produits dans les meilleures conditions.

Le Groupe poursuivra également avec agilité l’évolution de ses modes de distribution et de son offre produits afin d’accompagner les nouveaux modes de consommation qui résulteront de cette période inédite dans les marchés où il opère.

La situation financière du Groupe demeure saine, avec une forte liquidité à la fois en cash et lignes de crédit non tirées. Pour rappel, le Groupe disposait, au 31 décembre 2019, d’un excédent de trésorerie et équivalents de trésorerie de 403 millions d’euros, avec seulement 30 millions d’euros d’encours de papier commercial, NEU CP, et des lignes de crédit non tirées à hauteur de 820 millions d’euros de maturité 2023 et 2024.

Réduction du montant du dividende

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration réuni ce jour a décidé de réduire le montant du dividende proposé par le Conseil d’administration le 11 mars dernier. Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte annuelle convoquée le 14 mai 2020, selon des modalités qui seront précisées dans un communiqué spécifique, la distribution d’un dividende de 3,50 euros par action, soit une baisse de près de 30% par rapport au dividende distribué au titre de l’exercice 2018. Ce dividende sera détaché le 20 mai et versé le 22 mai 2020.

Avec son engagement de long terme en faveur d’une alimentation plus saine et responsable pour tous incarnée par sa nouvelle signature « For all. For good » *, le Groupe s’inscrit résolument dans un modèle de croissance rentable et durable.

“For all. For good” signifie « Pour tous. Pour de bon ».

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change et de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet ( www.groupe-bel.com) . Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet ( www.groupe-bel.com ), rubrique « Information réglementée ».

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.



www.groupe-bel.com

