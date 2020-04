Amundi : Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 12 mai 2020

Modalités de mise à disposition ou de consultation

des documents préparatoires

Paris, lundi 20 avril 2020,

L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la société Amundi se tiendra le 12 mai 2020 à 11h00, hors la présence de ses actionnaires.

En effet, compte-tenu du contexte sanitaire actuel d’épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, le Directeur Général de la Société a décidé, le 27 mars 2020, sur délégation du Conseil d’administration, de tenir l’Assemblée générale hors la présence des actionnaires.

Dans ces conditions, les actionnaires de la société sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à un autre actionnaire, ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société https://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Assemblees-Generales , qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2020 et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du communiqué.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 6 avril 2020 et peut être consulté sur le site internet d’Amundi ( http://le-groupe.amundi.com ). L’avis de convocation sera publié au BALO du 24 avril 2020 et sera également consultable sur le site internet d’Amundi.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de Commerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de l'Assemblée, et dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 également disponibles sur le site internet d’Amundi.

Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe de communication financière investor.relations@amundi.com





