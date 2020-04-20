比利时根特, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV作为一家发展迅速、求新变革的食品和作物保护公司，致力于开发新一代基于蛋白质的生物防治技术。该公司今天宣布成立由公认的行业专家和思想领袖组成的科学咨询委员会（SAB），提供科技咨询，以加速开发Biotalys独特的生物防治解决方案。
随着该公司继续推进其领先的新型生物杀真菌剂的开发，SAB将与Biotalys的领导团队一起完成重要决策。这种生物杀真菌剂的预计将于2022年进入美国市场。SAB还将提供外部科学视角，进一步开发和验证Biotalys面向农业和食品行业应用的独特发现平台，以及基于蛋白质的新型生物控制解决方案多指标产品管线。
Biotalys首席科技官Hilde Revets表示：“创建我们的SAB是公司未来发展的重要一步，也是我们突破性的科学和尖端技术平台的真实验证。 SAB专家将支持和评估我们的战略选择，以塑造可持续且安全的粮食供应未来。” Biotalys首席运营官Luc Maertens补充道：“我们非常高兴并荣幸地从这样一个互补的行业专家小组中获益，以进一步为我们领先的生物杀真菌剂的商业化做好准备，并以创新行动方式加速开发我们独特的生物防治在研产品线。 从技术到产品开发，再到监管事务和市场进入，他们在本行业领域的深入理解和经验对我们公司未来的成功都非常宝贵。”
Biotalys任命的SAB成员包括：
关于Biotalys
Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。
基于其开创性的技术平台，该公司开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。
Biotalys独特的基于蛋白质的生物防治技术将化学品的高性能特性与生物制品的清洁安全性相结合，使其成为作物收获前和收获后应用的理想作物保护剂。 公司有望在2022年在美国推出其首款生物杀真菌剂，随后将推向全球市场。
Biotalys成立于2013年，从VIB（法兰德斯生物技术研究所）分拆而来，迄今为止已通过国际专业投资者筹集资金6100万欧元。总部位于比利时根特的生物科技集群区。更多信息参见www.biotalys.com。
Biotalys
Zwijnaarde, BELGIUM
bio.jpgLOGO URL | Copy the link below
Formats available: