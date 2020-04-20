比利时根特, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV作为一家发展迅速、求新变革的食品和作物保护公司，致力于开发新一代基于蛋白质的生物防治技术。该公司今天宣布成立由公认的行业专家和思想领袖组成的科学咨询委员会（SAB），提供科技咨询，以加速开发Biotalys独特的生物防治解决方案。



随着该公司继续推进其领先的新型生物杀真菌剂的开发，SAB将与Biotalys的领导团队一起完成重要决策。这种生物杀真菌剂的预计将于2022年进入美国市场。SAB还将提供外部科学视角，进一步开发和验证Biotalys面向农业和食品行业应用的独特发现平台，以及基于蛋白质的新型生物控制解决方案多指标产品管线。

Biotalys首席科技官Hilde Revets表示：“创建我们的SAB是公司未来发展的重要一步，也是我们突破性的科学和尖端技术平台的真实验证。 SAB专家将支持和评估我们的战略选择，以塑造可持续且安全的粮食供应未来。” Biotalys首席运营官Luc Maertens补充道：“我们非常高兴并荣幸地从这样一个互补的行业专家小组中获益，以进一步为我们领先的生物杀真菌剂的商业化做好准备，并以创新行动方式加速开发我们独特的生物防治在研产品线。 从技术到产品开发，再到监管事务和市场进入，他们在本行业领域的深入理解和经验对我们公司未来的成功都非常宝贵。”

Biotalys任命的SAB成员包括：

Adrian Percy ，博士，科学咨询委员会主席

Adrian Percy在农业领域拥有超过25年的经验，是现代农业必要性和裨益的倡导者。他还大力支持新型农业和粮食科技的开发和采用，在保护环境的同时支持全球粮食安全。Adrian安目前担任UPL Ltd的首席科技官，以前曾作为Bayer公司执行委员会成员担任该公司作物科学分部的研发负责人。2018年，Adrian作为独立董事加入Biotalys。Adrian是一位专业的毒理学家，拥有伯明翰大学生物化学博士学位。





，博士，科学咨询委员会主席 Adrian Percy在农业领域拥有超过25年的经验，是现代农业必要性和裨益的倡导者。他还大力支持新型农业和粮食科技的开发和采用，在保护环境的同时支持全球粮食安全。Adrian安目前担任UPL Ltd的首席科技官，以前曾作为Bayer公司执行委员会成员担任该公司作物科学分部的研发负责人。2018年，Adrian作为独立董事加入Biotalys。Adrian是一位专业的毒理学家，拥有伯明翰大学生物化学博士学位。 Jacqui Campbell ，博士、MBA

Jacqui是一位热衷于新技术创新的高级管理人员，拥有超过28年的全球农业从业经验。在Syngenta任职期间，她曾在研发、生产和供应链领域担任领导职务，并在将技术从实验室概念扩展到商业生产和现场产品方面拥有丰富的经验。她目前在Syngenta负责评估整个农业科技领域的新技术和商业机会，是Syngenta企业风险基金委员会的执行成员。





，博士、MBA Jacqui是一位热衷于新技术创新的高级管理人员，拥有超过28年的全球农业从业经验。在Syngenta任职期间，她曾在研发、生产和供应链领域担任领导职务，并在将技术从实验室概念扩展到商业生产和现场产品方面拥有丰富的经验。她目前在Syngenta负责评估整个农业科技领域的新技术和商业机会，是Syngenta企业风险基金委员会的执行成员。 Daniel Joo ，博士

Daniel目前是Oerth Bio的生物学副总裁。他带来了逾20年湿实验室和干实验室科学领域对新兴技术创新至关重要的专业知识。他曾作为信息学总监，通过这两种方法在生物杀菌剂公司AgraQuest领导基因组学和生物信息学工作，该公司于2012年被拜耳收购。在Bayer公司，他在性状和生物制品部门担任过多项战略性职务，专注于识别和改进新的特性及微生物以控制杂草及病虫害。在加入Oerth之前，Daniel在BASF担任微生物群发现业务主管。他还在人类治疗领域的生物技术初创公司拥有10年工作经验。Daniel在得克萨斯州大学获得了生物学学士学位和计算机科学学士学位。他在加州大学伯克利分校获得分子和细胞生物学博士学位，并在加州大学旧金山分校完成了博士后研究。





，博士 Daniel目前是Oerth Bio的生物学副总裁。他带来了逾20年湿实验室和干实验室科学领域对新兴技术创新至关重要的专业知识。他曾作为信息学总监，通过这两种方法在生物杀菌剂公司AgraQuest领导基因组学和生物信息学工作，该公司于2012年被拜耳收购。在Bayer公司，他在性状和生物制品部门担任过多项战略性职务，专注于识别和改进新的特性及微生物以控制杂草及病虫害。在加入Oerth之前，Daniel在BASF担任微生物群发现业务主管。他还在人类治疗领域的生物技术初创公司拥有10年工作经验。Daniel在得克萨斯州大学获得了生物学学士学位和计算机科学学士学位。他在加州大学伯克利分校获得分子和细胞生物学博士学位，并在加州大学旧金山分校完成了博士后研究。 Franz-Josef Placke医药学理学博士

Franz-Josef自2019年1月起成为生命科学领域的一位自由职业技术顾问，他目前还担任Rottendorf Pharma咨询委员会主席。Franz-Josef从Bayer AG退休前曾在该公司担任高级管理职务达15年，负责研发与生产。他曾在Bayer CropScience负责产品开发、产品安全和监管事务，并在Bayer的动物健康和制药事业部负责产品供应和产品质量工作。他热衷于可持续农业发展，相信新技术可以提高和确保农业生产率和农民收入，同时最大程度减少对环境的影响。对他来说，同样重要的是社会接受技术和信任科学。Franz-Josef拥有维尔茨堡大学（药学研究所）自然科学博士学位。他曾在马尔堡大学学习，是一位专业药剂师。

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，该公司开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。

Biotalys独特的基于蛋白质的生物防治技术将化学品的高性能特性与生物制品的清洁安全性相结合，使其成为作物收获前和收获后应用的理想作物保护剂。 公司有望在2022年在美国推出其首款生物杀真菌剂，随后将推向全球市场。