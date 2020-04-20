比利時根特, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家發展迅速且變革性強的食品及作物保護公司，致力於開發新一代基於蛋白質的生物防治產品，今天宣佈成立科學顧問委員會 (SAB)，成員為知名的行業專家及思想領袖，以提供科學及技術建議，旨在加快 Biotalys 獨特的生物防治解決方案的開發。



SAB 將與 Biotalys 領導團隊作出重大決定，與公司繼續推進其領先的新型生物殺菌劑開發，以期在 2022 年打入美國市場。SAB 也將提供外部科學視角，以進一步開發及驗證 Biotalys 的獨特發現平台，以及基於蛋白質的新型生物防治解決方案的多指標產品線流程，用於農業及食品行業。

Biotalys 銷售總監 Hilde Revets 評論說：「我們建立 SAB 是為公司未來增長踏出的重要一步，也是對我們突破性的科學及尖端技術平台的真實驗證。我們的 SAB 專家將支持及評價我們的策略抉擇，以塑造可持續及安全食品供應的未來。」 Biotalys 的營運總監 Luc Maertens 補充說：「我們感到很興奮，也很榮幸可受益於這個互補性的行業專家小組，可進一步準備我們的主要生物殺真菌劑進行商業化，並以新型作用方式加快我們獨特的生物防治產品線流程。他們對業界的了解及經驗深厚，從技術到產品開發，再到法規事務及市場進入等範疇，都將對我們公司的未來成就帶來重大價值。」

Biotalys 的 SAB 任命包括：

Adrian Percy ，博士 – 科學顧問委員會主席

他在農業方面擁有超過 25 年的經驗，倡導現代農業的需求及利益。他也大力支持新型農業及食品技術的開發及採用，不但支持全球糧食安全，同時保護環境。Adrian 目前擔任 UPL Ltd 的技術總監，曾是拜耳農作物科學部的研發主管，是該公司執行委員會的成員。Adrian 於 2018 年加入 Biotalys 為獨立董事會成員。Adrian 是一名受過專業培訓的毒理學家，並從伯明翰大學取得生物化學博士學位。





，博士 – 科學顧問委員會主席 他在農業方面擁有超過 25 年的經驗，倡導現代農業的需求及利益。他也大力支持新型農業及食品技術的開發及採用，不但支持全球糧食安全，同時保護環境。Adrian 目前擔任 UPL Ltd 的技術總監，曾是拜耳農作物科學部的研發主管，是該公司執行委員會的成員。Adrian 於 2018 年加入 Biotalys 為獨立董事會成員。Adrian 是一名受過專業培訓的毒理學家，並從伯明翰大學取得生物化學博士學位。 Jacqui Campbell ，博士，工商管理碩士

Jacqui 是一位對新技術創新充滿熱情的高級管理人員，在全球農業中擁有超過 28 年的經驗。她在 Syngenta 任職期間曾擔任過研發、生產及供應鏈的領導職務，對於將技術從實驗室想法擴展到商業化生產及現場產品方面擁有豐富的經驗。她目前在 Syngenta 負責評估 Agtech 方面的新技術及營商機會，也是 Syngenta 公司風險投資委員會的執行成員。





，博士，工商管理碩士 Jacqui 是一位對新技術創新充滿熱情的高級管理人員，在全球農業中擁有超過 28 年的經驗。她在 Syngenta 任職期間曾擔任過研發、生產及供應鏈的領導職務，對於將技術從實驗室想法擴展到商業化生產及現場產品方面擁有豐富的經驗。她目前在 Syngenta 負責評估 Agtech 方面的新技術及營商機會，也是 Syngenta 公司風險投資委員會的執行成員。 Daniel Joo ，博士

Daniel 目前是 Oerth Bio 生物學副主席。他在濕實驗室及乾實驗室科學方面擁有 20 多年的專業知識，而這兩方面對新興技術的創新至關重要。他擔任資訊學總監時運用了這兩種方法來領導生物農藥公司 AgraQuest（在 2012 年被拜耳收購），從事基因組學及生物資訊學的研究工作。在在拜耳公司內，他在屬性及生物製劑方面擔任多個策略職位，致力於識別及改良用於控制雜草、病蟲害的新特性或微生物的工作。在加入 Oerth 之前，Daniel 是巴斯夫微生物組發現部負責人。他擁有 10 年經驗在數家新興生物技術公司中從事人類療法。Daniel 從賓夕法尼亞大學取得生物學學士學位及電腦科學學士學位。他從加州大學伯克利分校獲得分子及細胞生物學博士學位，並曾在加州大學舊金山分校 (UCSF) 進行博士後研究。





，博士 Daniel 目前是 Oerth Bio 生物學副主席。他在濕實驗室及乾實驗室科學方面擁有 20 多年的專業知識，而這兩方面對新興技術的創新至關重要。他擔任資訊學總監時運用了這兩種方法來領導生物農藥公司 AgraQuest（在 2012 年被拜耳收購），從事基因組學及生物資訊學的研究工作。在在拜耳公司內，他在屬性及生物製劑方面擔任多個策略職位，致力於識別及改良用於控制雜草、病蟲害的新特性或微生物的工作。在加入 Oerth 之前，Daniel 是巴斯夫微生物組發現部負責人。他擁有 10 年經驗在數家新興生物技術公司中從事人類療法。Daniel 從賓夕法尼亞大學取得生物學學士學位及電腦科學學士學位。他從加州大學伯克利分校獲得分子及細胞生物學博士學位，並曾在加州大學舊金山分校 (UCSF) 進行博士後研究。 Franz-Josef Placke，自然科學博士，藥劑師

自 2019 年 1 月開始，Franz-Josef 是生命科學的自僱科技顧問，目前也是 Rottendorf Pharma 的顧問委員會主席。Franz-Josef 從拜耳 (Bayer AG) 退休時曾任職於高級管理層，負責全球研發及生產超過 15 年。他負責拜耳作物科學的產品開發、產品安全及法規事務，以及拜耳動物健康及藥劑部的產品供應及產品質量管理。他對可持續農業充滿熱情，並相信新技術可以提高並確保農業生產力及農民收入，同時盡量減低對環境的影響。對他來說，同樣重要的是社會對技術的接受及對科學的信任。Franz-Josef 從維爾茨堡大學 (University of Würzburg) 藥學研究所 (Institute for Pharmacy) 取得自然科學博士學位。他的正規培訓是藥劑師，曾就讀於馬爾堡大學。

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全食品供應。

憑藉其突破性技術平台，公司開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式新穎，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。

Biotalys的獨特蛋白質生物防治與化學品的高效能特性及生物製品的清潔安全性及一致性相結合，使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。該公司擬定於 2022 年在美國推出其首個生物殺菌劑，隨後將其引入全球市場。