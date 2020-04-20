比利時根特, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家發展迅速且變革性強的食品及作物保護公司，致力於開發新一代基於蛋白質的生物防治產品，今天宣佈成立科學顧問委員會 (SAB)，成員為知名的行業專家及思想領袖，以提供科學及技術建議，旨在加快 Biotalys 獨特的生物防治解決方案的開發。
SAB 將與 Biotalys 領導團隊作出重大決定，與公司繼續推進其領先的新型生物殺菌劑開發，以期在 2022 年打入美國市場。SAB 也將提供外部科學視角，以進一步開發及驗證 Biotalys 的獨特發現平台，以及基於蛋白質的新型生物防治解決方案的多指標產品線流程，用於農業及食品行業。
Biotalys 銷售總監 Hilde Revets 評論說：「我們建立 SAB 是為公司未來增長踏出的重要一步，也是對我們突破性的科學及尖端技術平台的真實驗證。我們的 SAB 專家將支持及評價我們的策略抉擇，以塑造可持續及安全食品供應的未來。」 Biotalys 的營運總監 Luc Maertens 補充說：「我們感到很興奮，也很榮幸可受益於這個互補性的行業專家小組，可進一步準備我們的主要生物殺真菌劑進行商業化，並以新型作用方式加快我們獨特的生物防治產品線流程。他們對業界的了解及經驗深厚，從技術到產品開發，再到法規事務及市場進入等範疇，都將對我們公司的未來成就帶來重大價值。」
Biotalys 的 SAB 任命包括：
關於 Biotalys
Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全食品供應。
憑藉其突破性技術平台，公司開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式新穎，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。
Biotalys的獨特蛋白質生物防治與化學品的高效能特性及生物製品的清潔安全性及一致性相結合，使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。該公司擬定於 2022 年在美國推出其首個生物殺菌劑，隨後將其引入全球市場。
Biotalys 成立於 2013 年，是法蘭德斯生物技術研究所 (VIB) 的分公司，迄今已從國際專業投資者籌集了 6,100 萬歐元。公司總部位於比利時根特的生物技術集中地。如欲了解更多詳情，請瀏覽：www.biotalys.com。
Biotalys
Zwijnaarde, BELGIUM
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