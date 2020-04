CALHOUN, Ga., April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della presentazione dei risultati d'esercizio di Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) del primo trimestre 2020, che avrà luogo lunedì 4 maggio 2020, sei invitato ad ascoltare la teleconferenza che verrà trasmessa in diretta martedì 5 maggio 2020 alle ore 11:00 (ET).

Cosa: Teleconferenza sui risultati d'esercizio di Mohawk Industries, Inc., 1° trimestre 2020 Quando: Martedì 5 maggio 2020

11:00 (ET) Dove: www.mohawkind.com

Selezionare Investor Information Come: In diretta via Internet - Accedi alla pagina Web sopra indicata, oppure

in teleconferenza live: Comporre 1-800-603-9255 (USA/Canada)

Comporre 1-706-634-2294 (Int.)

Comporre 1-253-237-1879 (Int.)

ID conferenza: 5997678

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di pavimenti in moquette, piastrelle di ceramica, laminati, legno, pietra e vinile. La nostra capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.



Per coloro che non possono collegarsi all'ora stabilita, la conferenza sarà disponibile sul sito Web di Mohawk Industries Inc., alla sezione Investor Relations, fino al martedì 2 giugno 2020 o potrà essere riascoltata componendo i numeri 1-855-859-2056 (USA/Canada) o 1-404-537-3406 (chiamate internazionali/locali) e inserendo l'ID della conferenza n. 5997678.

Contatti:

Mohawk Industries, Inc.

Frank Boykin, Chief Financial Officer

706-624-2025