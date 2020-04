JCDecaux renforce sa liquidité et améliore sa flexibilité financière en plaçant avec succès 1 milliard d’euros d’obligations à 4,5 ans et 8 ans

Paris, le 20 avril 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir placé ce jour 1 milliard d’euros d’obligations sur des maturités de 4,5 ans et 8 ans.

Les marges ont été fixées à 235 et 275 points de base au-dessus du taux de swap, respectivement sur les tranches 4,5 ans et 8 ans, ce qui porte les coupons à respectivement 2,000% et 2,625%.

Cette opération, qui a rencontré un franc succès avec une sursouscription de 3 fois, a été placée auprès d’investisseurs de grande qualité.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l’emprunt obligataire de 300 millions d’euros à échéance octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette émission permettra également d’allonger la durée moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC sont Coordinateurs Globaux de cette opération, avec MUFG, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livres (Bookrunners Actifs).

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Dans le prolongement de notre décision de retirer la proposition de dividende 2019, nous continuons d’améliorer notre liquidité et notre flexibilité financière afin de sortir renforcés de cette crise comme ce fut le cas en 2010. Le succès de cette émission, pour un montant cumulé historique pour notre société d’un milliard d’euros, témoigne à la fois de la qualité de notre signature et de la grande confiance des investisseurs dans notre capacité à traverser la crise actuelle dans les meilleures conditions possibles. »

Chiffres clés

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 030 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 200 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0) 1 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0) 1 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

