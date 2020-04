2020. aasta esimeses kvartalis teenis AS LHV Group kokku 7,5 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis I kvartalis 8,1 miljonit eurot puhaskasumit ja varahalduse kahjum oli 0,6 miljonit eurot.

LHV Group maksis esimeses kvartalis 2,8 miljonit eurot tulumaksu. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 14%.

Konsolideerimisgrupi I kvartali puhaskasum oli 2,5 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal ning 1,1 miljoni euro võrra suurem, kui 2019. aasta IV kvartalis.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 52 miljoni euro võrra (+3%; +465 miljonit eurot 2019. aasta IV kvartalis) 1,74 miljardi euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 252 miljoni euro võrra (+9%; +166 miljonit eurot IV kvartalis) 2,95 miljardi euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 129 miljoni euro võrra, hoiuseplatvormidelt lisandus 45 miljonit eurot ja tavaklientide hoiused kasvasid 78 miljoni euro võrra. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kahanes kvartaliga 30 miljonit eurot (-2%; +46 miljonit eurot IV kvartalis) 1,34 miljardi euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

"LHV jaoks olid aasta esimesed kolm kuud tegused ning heade tulemustega, kuid koroonaviiruse mõjud sisalduvad selles ainult vähesel määral. Kvartali lõpus järsult halvenenud majanduskeskkonna tõttu on märksa olulisemaks muutunud vaade tulevikule. Majandustulemustega koos avalikustame ka uuendatud finantsplaani, milles on arvestatud eriolukorra mõju majandusele ja meie tegevusele.

Panga vaates olid I kvartali märksõnadeks Apple Pay turuletoomine, Balti aktsiate tehingutasude kaotamine ja turgude volatiilsusest tingituna rekordiline aktiivsus väärtpaberivahenduses. Oluliseks sündmuseks oli riigivõlakirjade kaudu riigi abimeetmete finantseerimine summas 200 miljonit eurot, millelt LHV ei teeni intressi. Panga klientide arv kasvas 14 400 võrra. Tänaseks on kliendilepingu sõlminud ka 90% Danske laenuportfelli ülevõtmisega lisandunud klientidest.

Laenudest kasvasid I kvartalil enim ettevõtluslaenud ja kodulaenud. Hoiuseid lisandus laiapõhjaliselt. Laenude allahindluse kulu ulatus I kvartalis 1,0 miljoni euroni. Samas suurendab majanduskeskkonna muutumine oluliselt II kvartali allahindlusi. LHV teatas juba märtsi esimeses pooles ettevõtetest klientidele maksepuhkuse andmisest, samuti alustasime eraisikute laenutoodetele lihtsustatud korras maksepuhkuste pakkumist. Me ei muuda maksepuhkuste ajal laenulepingute tingimusi ning eraklientidele pakutakse maksepuhkust lepingutasuta.

Varahalduse esimese kvartali kahjumit mõjutas dividendidelt tasutud tulumaks, oluliselt on vähenenud teenustasutulu. Viimaste kuude finantsturgude langus on LHV aktiivselt juhitud pensionifonde mõjutanud kõige vähem. Pensionifondide juhtimisel oleme seni lähtunud loogikast, et pikaajaliselt on kõige olulisem kapitali säilitamine, mis tagab hea lähtekoha, et varade praegustelt hinnatasemetelt jõulisemalt investeerida. Aktiivsete pensioniklientide hulk kasvas kvartaliga enam kui 1100 võrra.

I kvartalil teatasime ka plaanist siseneda kahjukindlustusturule ja koos partneriga luua kindlustusselts AS LHV Kindlustus. Ettevõtmisega planeerime keskenduda Eesti turule. Kindlustusseltsi kliendid saavad olema eelkõige LHV Panga ja Euronicsi kliendid, vähemal määral ka teised. Tänaseks oleme saanud loa koondumisele Konkurentsiametilt ja jätkame järgmiste sammudega, et aasta pärast juba aktiivselt kindlustusvallas tegutseda.

LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on tugeval tasemel. Võrreldes eelmise finantskriisiga on Euroopa pankade kapitalitasemed kasvanud kaks korda. LHV ei ole siin erand, meie esimese taseme omavahendid on tasemel 14% ning kogu kapitali adekvaatsus 18%. Likviidsuse osas ületavad hoiused laenusid üle kahe korra. Seejuures on LHV likviidsuse struktuur hajutatud, koosnedes Eesti klientide, finantsvahendajate ning mitme hoiuseplatvormi kaudu kaasatud hoiustest. Rahastamisvõimalusi veelgi hajutava ning kulusid alandava pandikirjade projektiga oleme graafikus, loodame neid emiteerida suve alguses.

Halvenenud majanduskeskkonda arvestades mõjutavad meid välistest teguritest enim majanduse taastumise kiirus, riiklikud meetmed ettevõtete ja eraisikute finantssuutlikkuse tagamisel ning keskpankade otsused. Täpsema ülevaate meie tulevikuvaatest annab uuendatud finantsplaan."





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2020 IV kv 2019 3 kuud 2020 3 kuud 2019 Neto intressitulu 16 324 13 270 16 323 10 945 Neto teenustasutulu 6 508 6 427 6 507 6 225 Neto finantstulud -389 170 -389 178 Muud tegevustulud 36 58 36 -23 Tulud kokku 22 478 19 925 22 477 17 324 Personalikulu -5 769 -5 236 -5 770 -4 553 Kontorikulud -278 -277 -278 -229 IT kulud -729 -861 -729 -629 Turunduskulud -475 -443 -475 -708 Muud tegevuskulud -3 924 -4 543 -3 922 -2 987 Kulud kokku -11 176 -11 361 -11 174 -9 105 Ärikasum 11 303 8 564 11 303 8 219 Kasum enne allahindlusi 11 303 8 564 11 303 8 219 Laenude allahindlus -1 011 -1 546 -1 011 -951 Tulumaksukulu -2 809 -586 -2 809 -2 265 Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 7 483 6 432 7 484 5 002 Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0 Puhaskasum 7 483 6 432 7 484 5 002 Vähemusosaluse osa 404 713 404 312 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 7 078 5 719 7 079 4 690





Bilanss, tuhandetes eurodes märts.20 dets.19 märts.19 Raha ja raha ekvivalendid 1 284 182 1 271 153 764 778 Finantsvarad 231 321 40 962 26 205 Laenud klientidele 1 746 205 1 693 138 1 001 963 Laenude allahindlus -7 296 -6 104 -11 216 Nõuded klientide vastu 2 780 3 551 7 275 Muud varad 30 148 29 212 29 308 Varad kokku 3 287 341 3 031 912 1 818 313 Nõudmiseni hoiused 2 357 463 2 189 478 1 422 738 Tähtajalised hoiused 595 948 511 437 144 266 Saadud laenud 25 687 25 647 21 638 Võlgnevused klientidele 2 979 098 2 726 562 1 588 642 Muud kohustused 26 093 24 321 22 325 Allutatud laenud 75 000 75 000 50 900 Kohustused kokku 3 080 191 2 825 883 1 661 866 Omakapital 207 150 206 028 156 447 sh vähemusosaluse osa 4 190 5 218 3 234 Kohustused ja omakapital kokku 3 287 341 3 031 912 1 818 313





Kvartalitulemuste ja uuendatud finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis seekord viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 21. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Registreeruda saab aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_JzDz7iVZQ0eE0grJLBlX_g.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 217 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.





