21 avril 2020





RÉSULTATS ANNUELS 2019

HAUSSE DE L’ANR AU 31 DÉCEMBRE 2019 : + 8,07 %

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS : PLUS DE 500 MILLIONS D’EUROS

CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT D’ENVIRON 140 MILLIONS D’EUROS À FIN 2019

6 INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019

2 INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU 1ER TRIMESTRE 2020

L’IDI MOBILISÉ POUR FAIRE FACE À LA CRISE DU COVID-19





Paris, le 21 avril 2020 – L’ANR de l’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, calculé avant l’impact du covid-19, augmente de + 8,07 % au 31 décembre 2019 après deux années de croissance de respectivement de 47 % en 2017 et 15,48 % en 2018. L’ANR par action s’élève ainsi à 64,82 €. Après deux années de cessions avec des multiples très élevés, 2019 a été une année très active d’investissements sélectifs avec 6 opérations (trois build-up et trois nouvelles participations) et des études de dossiers qui ont permis de réaliser deux autres nouvelles prises de participation au 1er trimestre 2020.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L’IDI avait ces deux dernières années profité de la qualité de son portefeuille et d’un marché vendeur pour céder plusieurs participations convoitées à des prix très attractifs. En parallèle le renforcement de l’équipe d’investissement a permis d’étudier un grand nombre de dossiers et d’investir en 2019 avec une forte sélectivité dans de nombreuses opérations sur des actifs de qualité. Ainsi l’IDI dispose d’un portefeuille rajeuni et diversifié composé de sociétés qui permettent de générer un ANR, calculé avant l’impact du Covid-19, toujours en progression de 8,07 %. Cette rigueur dans la gestion, cette sélectivité intransigeante, un horizon de temps plus long que les fonds de capital investissement et la solidité du bilan de l’IDI sont autant d’atouts pour traverser cette crise sanitaire et économique du Covid-19. Impossible à ce stade d’en mesurer l’impact mais l’IDI a été mobilisé, actif et solidaire pour faire face au coronavirus : mobilisé pour mettre en sécurité ses collaborateurs, actif pour apporter tout le soutien possible à ses participations et solidaire en s’associant bien sûr à l’effort national et en faisant un don de 100 000 euros au profit de la fondation de AP-HP dans les premiers jours du confinement. Les participations de l’IDI ont agi individuellement par des dons, livraison de masques, lits médicaux…. Malgré un exercice 2019 encore très positif et une contribution humaine et financière à l’effort national, l’IDI a souhaité également y associer ses actionnaires en distribuant un dividende de 20 % inférieur à celui versé en 2019.»

§ CROISSANCE DE L’ACTIF NET RÉÉVALUÉ : + 8,07 %

L’actif net réévalué 2019, calculé avant l’impact du covid-19, est en progression de 8,07 % par rapport au 31 décembre 2018. L’ANR par action de l’IDI atteint 64,82 euros au 31 décembre 2019. Cette nouvelle hausse fait suite à deux années consécutives de croissance de l’ANR remarquables de 47 % en 2017 et de 15,48 % en 2018. Elle témoigne de la capactié de l’équipe d’investissement à renouveler son portefeuille après deux cessions de participations importantes en 2018 et poursuivre la création de valeur.

L’IDI bénéficie d’un bilan très solide avec plus de 500 millions de capitaux propres consolidés et d’une forte capacité d’investissement de 142 millions d’euros au 31 décembre 2019, sans compter une ligne de crédit tirable d’un montant global de 15 millions d’euros.

§ DIVIDENDE ORDINAIRE PROPOSÉ DE 1,50 EURO PAR ACTION POUR 2019, EN BAISSE DE 20 % PAR RAPPORT A 2018 DANS LE CADRE DE LA PARTICPATION DE L’IDI A L’EFFORT NATIONAL

Il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de l’IDI le 25 juin 2020 un dividende ordinaire de 1,50 euro, affichant une baisse volontaire de 20 % par rapport à 2018, justifiée par sa participation à l’effort national. Cette distribution sera mise en paiement le 2 juillet 2020 (détachement du coupon le 30 juin 2020).

L’IDI poursuivra sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L’IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d’un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,7 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 64 en 28 ans.

§ 3 BUILD-UP ET 3 NOUVELLES PARTICIPATIONS REALISÉS EN 2019

3 build-up :

Acquisition par Dubbing Brothers de Film & Fernseh Synchron (FFS), un des leaders allemands du doublage de films et séries TV.

Acquisition par Ateliers de France (anciennement Groupe Mériguet) de la société autrichienne Sinnex, l’un des leaders européens de l’agencement intérieur de yachts de luxe.

Acquisition de 4 sociétés italiennes par le groupe FCG (anciennement dénommé Orca Développement) pour créer une entité dédiée aux tissus carbone et matériaux composites techniques : G. Angeloni srl leader dans la commercialisation de matériaux composite, ITT srl spécialisée dans le tissage de tissus à partir de fibres de carbone et de fibres aramide, Dynanotex dans le tissage avec une technique innovante d’étalement des fibres de carbone, et Impregnatex Compositi srl, spécialisée dans le processus de pré-imprégnation des tissus.

3 nouvelles participations :

Groupe Label : exploite plusieurs sites internet dont mistermenuiserie.com avec ses 50 show-rooms en France.

Formalian : le leader de la formation aux métiers du bien-être en France (Sophrologie …).

Freeland Group et Invisia pour créer le groupe NewLife : le leader français incontesté du portage salarial et des services aux indépendants.

FAITS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 1er JANVIER 2020

La dynamique d’investissement s’est confirmée au premier trimestre 2020 avec 2 prises de participation dans des sociétés à forte croissance :

CDS Groupe : éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes et d’agences de voyages,

Voip Telecom : un opérateur télécom indépendant de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée dans le cloud.

PERSPECTIVES 2020 : L’IDI SOLIDE POUR AFFRONTER LA CRISE COVID-19

L’année 2020 sera marquée par les effets de la pandémie de Covid-19. En fonction de la durée du confinement et de la dynamique de la relance, les sociétés du portefeuille de l’IDI pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur trésorerie être affectés sur l’exercice.

Les éventuels projets de cession pourraient être décalés afin de bénéficier de conditions de marché plus favorables. Certains projets d’investissements restent à l’étude.

À ce jour, il n'est pas possible de mesurer l’impact de cette crise avec précision, mais la position de trésorerie solide et l'absence de dette structurelle au bilan de l’IDI devraient permettre au Groupe de faire face au ralentissement économique et aux incertitudes à venir.Toutes les sociétés du portefeuille ont pris les dispositions nécessaires pour assurer au maximum la continuité leur activité et préserver leur trésorerie.

Grâce aux bonnes performances des années 2018 et 2019, l'IDI dispose des moyens pour agir en 2020. Ainsi, l’IDI poursuivra l'accompagnement des entreprises de son portefeuille dans leur activité et leur développement dans l'environnement de crise existant et cherchera à saisir, de manière sélective et prudente, les opportunités d'investissements directs ou de build up qui pourront se présenter.

§ RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS

La norme IFRS 10 prévoit qu’une société qui répond à la définition d’entité d’investissement ne consolide pas les filiales qu’elle contrôle à l’exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités d’investissement. En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé de l’IDI comprend l’IDI et deux filiales de services.

Les principaux indicateurs ont été arrêtés pré-impact Covid-19.

Résultats consolidés (en millions €) 2018 2019 Résultat des activités d'investissement 75,2 49,8 Autres produits et charges opérationnels -13,7 -13,5 Résultat financier -2,1 -2,2 Impôts +8,7 -1,4 Résultat net part du Groupe 68,1 32,7 Bilan (en M€) Fonds propres consolidés (part du Groupe) 480 501,4 Trésorerie augmentée des actifs liquides 211,7 142,8 ANR (en M€) et ANR par action (en €) ANR (M€) 478,7 499,9 ANR par action 61,871 64,82

A propos de l’IDI :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,7 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA





1 soit 59,97 euros après retraitement des dividendes dont le versement a été réalisé en 2019 (1,90 euro).







