Løbende tilpasning af driften til markedsudviklingen

Solid finansiel position sikret

Stærk fokus på medarbejdersundhed og velbefindende

Foreløbigt EBITDA for 1. kvt. 2020 var DKK 610 mio., en nedgang på 10%

Telekonference for analytikere og investorer i dag 21. april 11.00 CET. Se detaljer sidst i meddelelsen.

I øjeblikket er de vigtigste prioriteter at tage hånd om medarbejderes og partneres sundhed og velbefindende, at bevare jobs og fortsætte med at levere vitale færge- og logistikservices til vores kunder samt at bidrage til Europas transport-infrastruktur.

Tilpasning af driften til Covid-19

84% af DFDS’ samlede omsætning i 2019 på DKK 17 mia. genereredes af fragtaktiviteter, herunder fragtfærgedrift og logistikløsninger. Passagerdriften udgjorde 16% af DFDS’ samlede omsætning i 2019.

Alle DFDS’ fragtaktiviteter fortsætter under de nuværende nedlukninger, idet man i Europa har undtaget søfarende, havnearbejdere og lastbilchauffører fra rejse-restriktioner for at sikre handelen med alle slags varer, inklusive prioritetsvarer som medicin og mad. På den anden side har nedlukningerne medført suspendering af passagerruter.

For at tilpasse aktiviteterne til nedlukningerne er en række tiltag gennemført, og flere er undervejs:

På alle driftslokationer — inklusive fragtfærgeruter, havneterminaler og logistikløsninger som f.eks. spedition og drift af pakhuse — fortsætter vi med nøje at følge myndighedernes øgede sundhedsprocedurer og vejledninger, så driften forbliver sikker og pålidelig

På kontorer overholdes ligeledes myndighedernes vejledninger for at sikre medarbejderes sundhed og velbefindende, bl.a. med rejserestriktioner, hjemmearbejde, opdelte hold og øget hygiejne

Siden midten af marts er to ruter suspenderet, København-Oslo og Amsterdam-Newcastle, der begge har en stor overvægt af passagerer i forhold til fragt

Siden slut-marts/start-april er fragtkapaciteten reduceret i det øvrige netværk, som består af 20 færgeruter, der hovedsageligt transporterer fragt. Reduktionen sker gennem oplægning af i øjeblikket 12 ud af 50 færger samt andre tiltag til at sænke antallet af afgange. Alle 20 ruter er fortsat i drift

Passageraktivitet på Kanalen og Østersøen reduceret til anerkendelsesværdige rejser. Reduceret antal chauffører pr. kabine på Østersøen

Deltagelse i regeringers kompensationspakker for løn og faste omkostninger for at bevare tilknytningen til medarbejdere og afbøde finansielle effekter

Omkring 2.200 medarbejdere indtil videre hjemsendt med løn inden for sådanne programmer i områder med lavere aktivitet

Planlægning af reduktion af logistikkapacitet foregår løbende for blandt andet transportudstyr og pakhuse. Største ændring indtil videre er suspenderingen af en stor del af cross-docking-operationen i Gøteborg

Initiativer til besparelser og udsættelser, herunder ansættelsesstop

Reduktion af investeringer med et mål om en sænkning på omkring 20% af planlagte investeringer i 2020 på DKK 2,3 mia. Idet der er gennemført investeringer i 1. kvt. 2020, svarer målet til en sænkning på omkring 30% i 2.-4. kvt.

Win23 strategiinitiativer og andre strategiske projekter fortsætter, om end med nogen forsinkelse.

Solid finansiel position

DFDS har en solid position med hensyn til både likviditet og finansiel fleksibilitet til at møde de udfordringer og udnytte de muligheder, der vil kunne opstå fra nuværende og fremtidige markedsforhold.

Likviditeten udgjorde ved udgangen af 1. kvt. 2020 DKK 1,7 mia. bestående af kontanter og lignende på DKK 0,3 mia. samt uudnyttede committede kreditfaciliteter på DKK 1,4 mia. I april er sikret yderligere minimum DKK 750 mio. i committede faciliteter.



Covenants på en låneaftale — indgået i juni 2018 i forbindelse med købet af U. N. Ro-Ro — er blevet tilpasset, så de afspejler den usikkerhed, der er opstået som følge af Covid-19. Ingen andre låneaftaler indeholder relevante covenant risici.

Foreløbige hovedtal for 1. kvt. 2020

I lyset af den fortsat ekstraordinært høje usikkerhed vises nedenfor udvalgte foreløbige hovedtal fra resultatopgørelsen for 1. kvt. 2020 forud for den planlagte rapporting af 1. kvt. 2020 den 7. maj.

FORELØBIGE HOVEDTAL DKK mio. 2020 2019 2020 2019 Før særlige poster 1. kvt. 1. kvt. Ændr., % STM* Hele året Ændr., % Omsætning 3.813 3.870 -1,5% 16.535 16.592 -0,3% EBITDA 610 677 -9,9% 3.566 3.633 -1,8% EBIT 133 234 -43,1% 1.650 1.751 -5,8% Finansposter, netto -35 -75 53,1% -239 -278 14,3% Resultat før skat 98 159 -38,3% 1.411 1.472 -4,1% * Sidste tolv måneder

Den foreløbige omsætning for 1. kvt. faldt 1% til DKK 3,8 mia. og det foreløbige EBITDA før særlige poster faldt 10% til DKK 610 mio.

Covid-19 havde indtil midten af marts en begrænset effekt på omsætning og indtjening. Fra midten af marts blev passageromsætningen og -indtjeningen reduceret, idet to passagerruter blev suspenderet og passagerer på andre ruter blev reduceret til kun anerkendelsesværdige rejser. Fragtaktiviteterne blev i mindre omfang også negativt påvirket fra midten af marts af lavere aktivitet knyttet til Covid-19.

Nedgangen i omsætningen i 1. kvt. skyldtes således hovedsageligt, at passageromsætningen faldt i marts. Kvartalets fragtomsætning var som helhed på niveau med 2019, inklusive positive påvirkninger fra virksomhedskøb og oliepristillæg knyttet til overgangen til nye regler, der begrænsede svovlindholdet i brændselsolie fra årets begyndelse.

Omkring halvdelen af nedgangen i EBITDA var relateret til lavere passageraktivitet som følge af Covid-19. Den anden halvdel af nedgangen skyldtes en negativ effekt fra Covid-19 på fragt, en forøget indtjening i sammenligningsperioden 1. kvt. 2019 fra lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit og et lavere resultat for special cargo-logistik på grund af primært engangsomkostninger.

Væsentlige risici

Den nuværende situation indebærer flere risici, der kan påvirke driften og indtjeningen i 2020. I øjeblikket er de vigtigste risici for DFDS:

Pålidelighed og kontinuitet af driften er afhængig af medarbejderes sundhed og fortsat undtagelse af vores drift fra nedlukninger

Passagerindtjeningen i højsæsonen — juni-august — er udsat i forhold til varighed af nedlukninger og niveauet af færgerejsende efter nedlukninger

Lavere aktivitet i visse sektorer under og efter nedlukninger kan reducere fragtmængder. Bilindustrien er en nøglerisiko i den sammenhæng

Øget kreditrisiko knyttet til leverandører, modparter og kunder.

Rapportering af 1. kvt. 2020

DFDS rapporterer 1. kvt. 2020 den 7. maj 2020.

Telekonference-detaljer

Analytiker- og investor-telekonference i dag 21. april 11.00 CET.

Deltagere i telekonferencen bedes ringe mindst fem minutter før starttidspunktet, da konferencen begynder rettidigt, og deltagere forinden skal registreres med navn og firmanavn.

Telekonferencen kan følges live på https://www.dfds.com/en/about/investors/2020-investor-call og vil efterfølgende være tilgængelig på samme sted.

Telefonnummer: +45 32 71 49 98. ‘Værelses’nummer: 481868. Deltager pinkode: 6629.

For deltagere uden for Danmark findes telefonumre her: https://public.speakservecloud.com/dial-in-numbers





