|AUCTION DATE:
|APR 21, 2020
|START DATE:
|APR 22, 2020
|MATURITY DATE:
|APR 29, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|381.5 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD APR 22-29 2020: 676.5 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 295 BLN SEK FOR THE PERIOD APR 22-29 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON APR 21 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 381.5 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON APR 21, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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