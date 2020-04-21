AUCTION DATE:APR 21, 2020
START DATE:APR 22, 2020
MATURITY DATE:APR 29, 2020
NOMINAL AMOUNT:381.5 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD APR 22-29 2020: 676.5 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 295 BLN SEK FOR THE PERIOD APR 22-29 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON APR 21 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 381.5 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON APR 21, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE