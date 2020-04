Med henvisning til selskabsmeddelelse af 30/3-2020 kan vi oplyse, at likviditeten i markedet for handel med CLO'er i niveauet under investment grade nu er forbedret. Det er derfor muligt at ophæve suspensionen af nedennævnte afdeling.

ISIN: DK0060804052

Kortnavn: ACAECO

Afdelingsnavn: European CLO Opportunity KL





Kontaktperson(er) :

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.