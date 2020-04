April 21, 2020 04:00 ET

OP Ryhmä

Sisäpiiritieto

Pörssitiedote 21.4.2020 klo 11.00

OP Ryhmä heikentää tulosnäkymiään vuodelle 2020

OP Ryhmä arvioi 4.2.2020 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja muodostuvan samantasoiseksi kuin vuoden 2019 tulos. Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus heikentää kuitenkin sijoitustoiminnan tuottoja ja luottoriskinäkymää. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos.

OP Ryhmän vuoden 2020 tammi–maaliskuun alustava tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (194).

Koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta OP Ryhmän vakavaraisuus on vahvalla tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä.

OP Ryhmä julkaisee vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa tiistaina 28.4.2020 klo 9.00.

OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

Tuuli Kousa

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

