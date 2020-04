April 21, 2020 04:05 ET

April 21, 2020 04:05 ET

MILANO, Italy, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi l’organizzazione dell'edizione virtuale dell'Appian World 2020, che si terrà il 12 e il 13 maggio 2020. L'evento virtuale di quest'anno offrirà ad ogni partecipante la possibilità di essere in prima fila alla conferenza mondiale sull'automazione low-code. E’ possibile iscriversi gratuitamente qui.

L'agenda dell'evento è ricca di presentazioni dal vivo e on-demand sui temi dell'intelligenza artificiale, dell'automazione robotica dei processi, dello sviluppo low-code, della cloud security, di DevOps, della governance IT e altro ancora. Le sessioni dedicate all'applicazione gratuita COVID-19 di Appian e ad altre soluzioni dimostreranno perché l'automazione low-code è di vitale importanza in tempi di cambiamento.

Tra gli ospiti principali:

Kristie Grinnell, VP, Global CIO and Chief Supply Chain Officer, General Dynamics Information Technology

Michael Woolley, Principal, Retail Systems, The Vanguard Group

Matt Calkins, CEO, Appian

Michael Beckley, Chief Technology Officer and Founder, Appian

Durante l'evento si potranno ascoltare gli esperti di prodotto Appian, gli analisti del settore e i business leader, si potrà inoltre interagire con i presentatori in sessioni dal vivo di Q&A. Tra le organizzazioni speaker vi sono: AmeriHealth, Biogen, Conference of State Bank Supervisors (CSBS), ENI, Fannie Mae, Federal Drug Administration, General Dynamics Information Technology, Health Care Service Corporation, Johnson & Johnson, Premera Blue Cross, Syneos Health, The Howard Hughes Corporation, Vanguard e United States Air Force.



Il format virtuale dell’evento, renderà Appian World sicuro e altamente interattivo:

Ogni giornata inizierà con un Virtual Workout insieme all'esperto di salute e benessere Brett Eaton (Motivated By Brett). Per partecipare basterà effettuare il login prima dell'inizio del keynote per un full body workout di 45 minuti che vi darà la carica per una giornata di apprendimento e networking! Non è necessaria alcuna attrezzatura e l'allenamento è adatto a tutti.

Sarà possibile entrare in contatto con la piattaforma di automazione low-code Appian nei laboratori di apprendimento virtuali. Sperimenterete la potenza di Appian realizzando il vostro primo robotic process o creando una soluzione di elaborazione intelligente di documenti guidata dall’AI.

Si potrà socializzare nella Exhibit Hall e interagire con gli sponsor della manifestazione nella Solutions Showcase, per conoscere come l'ecosistema globale di partner di Appian può contribuire ad accelerare i progetti di business per le aziende.

In soli due giorni sarà possibile avere maggiori informazioni su come sfruttare la potenza dell'automazione full-stack alla velocità del low-code, aggiungendo nuovo valore alle aziende, ai loro clienti e alla carriera dei lavoratori.

Per saperne di più, visitate il sito www.appianworld.com e registratevi a questo indirizzo.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it.

Per informazioni:

Graziella Rossi

Director of Field Marketing, Southern Europe

pr.it@appian.com