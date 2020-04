AMSTERDAM, The Netherlands , April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian zal op 12 en 13 mei 2020 de virtuele editie van Appian World 2020 organiseren. Het virtuele evenement van dit jaar geeft elke deelnemer de beste plek voor 's werelds belangrijkste conferentie over low-code automatisering. Registreren kan kosteloos op https://ap.pn/3crB7qw.

De agenda staat vol met live en on-demand presentaties over Artificial Intelligence, Robotic Process Automation, low-code ontwikkeling, cloud beveiliging, DevOps, IT governance en nog veel meer. Sessies over Appian's gratis COVID-19 applicatie en andere toepassingen zullen laten zien waarom low-code automatisering juist nu van essentieel belang is in tijden van verandering.

Keynote sprekers zijn onder andere:

Kristie Grinnell, VP, Global CIO en Chief Supply Chain Officer, General Dynamics Information Technology

Michael Woolley, Principal, Retail Systems, The Vanguard Group

Matt Calkins, CEO, Appian

Michael Beckley, Chief Technology Officer en oprichter, Appian

Leer van Appian’s productexperts, industrie-analisten en business leaders, en kom in contact met de presentatoren van de sessies in live Q&A's. Deelnemers kunnen presentaties bijwonen van onder andere AmeriHealth, Biogen, Conference of State Bank Supervisors (CSBS), ENI, Fannie Mae, Federal Drug Administration, General Dynamics Information Technology, Health Care Service Corporation, Johnson & Johnson, Premera Blue Cross, Syneos Health, The Howard Hughes Corporation, Vanguard, en de United States Air Force.

Het virtuele format geeft ons de bijzondere mogelijkheid om Appian World veilig en bijzonder interactief te maken:

Begin elke dag met een Virtual Workout van life and wellness coach Brett Eaton (Motivated by Brett). Log in voordat de keynote begint voor een 45 minuten durende full body workout om je energie te geven voor een dagje leren en netwerken! Je hebt geen sport equipment nodig en de training is geschikt voor alle conditieniveaus.

Maak gebruik van het Appian Low-code Automation Platform in virtuele Learning Labs. Ervaar de kracht van Appian door het bouwen van je eerste robotic proces of het creëren van een AI-gedreven Intelligent Document Processing oplossing.

Breng een bezoek aan de diverse stands van onze sponsoren door direct contact te maken in de Solutions Showcase. De Solutions Showcase laat je zien hoe Appian's wereldwijde ecosysteem van partners jouw succes kan versnellen.

In slechts twee dagen leer je hoe je de kracht van full-stack automatisering volledig kan benutten met de snelheid van low-code – een toegevoegde waarde voor je organisatie, je klanten en je carrière.

Lees meer op www.appianworld.com en registreer je nu via deze link: https://ap.pn/3e2VVXe.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Appian

Jessica Jansen

Senior Field Marketing Manager, Northern Europe

+31 6 543 75 705

pr.nl@appian.com