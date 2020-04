BOGOTÁ, Colombia y SMITHS FALLS, Ontario, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves, uno de los principales operadores multinacionales y productor autorizado de extractos de cannabis medicinal y de cáñamo de calidad farmacéutica, y Canopy LATAM Corporation ("Canopy LATAM"), una subsidiaria de propiedad y control total de Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX:WEED, NYSE:CGC), anuncian que han celebrado un acuerdo de suministro regional.



Según los términos del acuerdo, Clever Leaves suministrará a Canopy LATAM productos derivados de cannabis con licencia y certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), desde su estructura de procesamiento y cultivo en Colombia. Clever Leaves ha hecho entregas a Canopy Growth de acuerdo con lo establecido en los términos del contrato a un año, el cual incluye una opción de renovación por dos años más.

“Con la capacidad y la red a gran escala de Canopy Growth en latinoamérica, esperamos que, con este acuerdo, Clever Leaves logre ingresos significativos a corto plazo”, comenta Kyle Detwiler, CEO de Clever Leaves. “A la par, esta alianza posiciona a Colombia como un actor clave para el buen desarrollo de la cadena de suministro de productos derivados del cannabis, un hito importante tanto para Canopy Growth como para Clever Leaves” agregó también que “Al ser una empresa certificada en BPM, Clever Leaves, nos solo está bien posicionada para abastecer a compañías como Canopy Growth, sino que mejora sus rendimientos sobre capital invertido lo que le permite un mayor enfoque en próximas actividades comerciales”.

"Clever Leaves ha demostrado su capacidad en Colombia, y gracias a este acuerdo de suministro, Canopy LATAM está impulsando la aplicación de su modelo de activos livianos y agilizando el tiempo de comercialización con productos de cannabis medicinal de producción regional con certificación BPM", dijo Antonio Droghetti, Director Gerente de Canopy LATAM. "Este acuerdo fortalece la cadena de suministro regional de Canopy LATAM y demuestra nuestro compromiso permanente de trabajar con los asociados de la industria para promover el crecimiento de Colombia y de la industria de cannabis medicinal en la región de LATAM".

Clever Leaves también recibió recientemente en Colombia los cupos para cultivar, fabricar derivados y comercializar productos con alto contenido de THC. Esto representa la posibilidad de atender las necesidades de los clientes de Clever Leaves en distintos países del mundo con productos medicinales con alto contenido de THC, lo que sitúa a la empresa en una de las mayores proveedoras de cannabis medicinal a nivel mundial.

Acerca de Clever Leaves

Clever Leaves es una empresa multinacional de la industria del cannabis dedicada al cultivo y producción ecológicamente sostenible a gran escala que opera en estricto cumplimiento de las leyes federales y estatales La compañía, verticalmente integrada como productor líder de cannabis medicinal, cultiva actualmente 15 hectáreas bajo los estándares de Buenas Prácticas de Agricultura y Recolección (GACP) en Pesca-Boyacá, Colombia, con una expansión estimada de 100 hectáreas para el 2021. Clever Leaves Colombia fue certificada en Buenas Prácticas de Manufactura por el INVIMA, tras un proceso de inspección de sus líneas de extracción, y está siendo evaluada para obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU-GMP). La planta de extracción de Clever Leaves Colombia tiene una capacidad de extracción de 2.400 kilogramos de flor seca por mes y se está ampliando para incrementar su capacidad de extracción a 9.000 kilogramos de flor seca por mes para mediados del 2020. En noviembre de 2019, Clever Leaves recibió la autorización de INFARMED I.P., la autoridad reguladora portuguesa para iniciar operaciones de cultivo en Portugal. Con base en la prelicencia recibida, Clever Leaves Portugal está cultivando actualmente su primer cultivo de cannabis medicinal en una finca de 90 hectáreas. Clever Leaves es uno de los mayores productores de cáñamo y cannabis medicinal del mundo, con una presencia global que abarca marcas, instalaciones de extracción, operaciones de cultivo y otras inversiones en Canadá, Colombia, Alemania, Portugal y los Estados Unidos.

Acerca de Canopy Growth

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una empresa líder mundial diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, de aceite y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos por medio de su filial Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en productos y procesos hasta su aplicación en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país a la vez. Canopy Growth opera en más de una docena de países en cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a la formación de profesionales sanitarios, la realización de sólidas investigaciones clínicas y el avance en la comprensión pública del cannabis, y ha invertido millones de dólares en la investigación y el desarrollo de IP comercializable de vanguardia. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics. Canopy Growth opera establecimientos minoristas en Canadá con sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha conquistado un público amplio y fiel mediante sus productos de calidad y relaciones significativas con los clientes. El orgullo de hacer crecer el valor accionario mediante el liderazgo está impregnado en todo lo que hacemos en Canopy Growth, desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres importantes del sector, incluidos los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500, entre otros. Canopy Growth opera once plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 437.000 metros cuadrados de capacidad de producción, incluidos más de 93.000 metros cuadrados de espacio de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com.

Aviso sobre las declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de 1995 de reforma de los litigios sobre valores privados de los Estados Unidos e "información prospectiva" aplicable a la legislación sobre valores de Canadá. A menudo, pero no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse mediante el uso de palabras como "planifica", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene la intención", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de esas palabras y frases. Afirma que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "tendrían", "podrían" o "tendrán" que llevarse a cabo, ocurrir o lograrse. Las declaraciones o información a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales del crecimiento de Canopy o de sus subsidiarias sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones o información a futuro contenidas en este comunicado de prensa. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información sobre el futuro podrían causar que los eventos, resultados, desempeño, prospectos y oportunidades reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos por dicha información sobre el futuro, incluyendo la capacidad de la Compañía para satisfacer los contratos de venta provinciales o las provincias que compran todo el cannabis que se les asigna, y dichos riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía de fecha 25 de junio de 2019 y archivado con los reguladores de valores canadienses, disponible en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y los factores utilizados en la preparación de la información o las declaraciones de carácter prospectivo que figuran en el presente comunicado de prensa son razonables, no se debe confiar indebidamente en esa información y no se puede dar ninguna garantía de que esos hechos se produzcan en los plazos divulgados o en absoluto. La información y las declaraciones de carácter prospectivo incluidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume la obligación de actualizar públicamente dicha información o declaraciones de carácter prospectivo para reflejar la nueva información, los acontecimientos posteriores o de otro modo, a menos que lo exijan las leyes de valores aplicables.

