加拿大渥太华, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 工业和科学成像应用数码相机的制造商和开发商，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne Lumenera 很高兴宣布推出其最新的 Lt 系列 USB3 板级相机。该系列新型板级相机配备了 Sony® 的最新卷帘快门式 Starvis™ CMOS 传感器和全局快门式 Pregius™ CMOS 传感器，分辨率为 200-2000 万像素，可为各种成像系统提供各自所需的灵活性。Teledyne Lumenera 的 Lt 系列板级相机提供了体积更小、重量更轻、成本更低的成像解决方案，并且专门为应对当今嵌入式系统的挑战而设计。



Teledyne Lumenera 总经理 GhislainBeaupré 表示：“新型 Lt 系列板级相机的精巧设计使其可以轻松集成到外形尺寸较小的成像系统中，非常适合用于便携式或手持设备以及紧凑的 OEM 系统设计。”

Teledyne Lumenera Lt 系列板级相机卸除了过多的重量和外壳材料，简化了视觉系统的设计流程，因而系统设计人员可更容易将其集成到现有产品设计中。此外，板级相机可为系统设计人员在成像应用中提供更灵活的镜头选择。

Teledyne Lumenera Lt 系列板级相机经过精心设计，可实现高动态范围、高速度和低读取噪声等性能，适用于航空成像、便携式/OEM 设备、智能交通系统 (ITS)、生命科学和工业检查解决方案等应用。

主要特点：

前 13 款发布的新型 USB3 板级相机的分辨率范围为 200 万至 1200 万像素，今年晚些时候会将这个范围提高

灵敏度高（像素尺寸范围 2-3.45 μm），背照式传感器，支持快速帧率

侧面安装的 USB 连接器，可轻松集成到紧密型 OEM 解决方案中

兼容 USB3 Vision，带 Windows 和 Linux SDK

3 年保修

如需 Teledyne Lumenera Lt 系列 USB3 板级相机的更多信息，请访问产品网页。

Teledyne Lumenera 是Teledyne Imaging 集团的一部分，总部位于加拿大渥太华，是业界领先的高性能数码相机和定制成像解决方案的开发商和制造商。Teledyne Lumenera 成像解决方案集速度、分辨率和灵敏度于一体，可以满足最苛刻的数字成像要求，并已在全球范围内广泛应用于工业和科学领域。如需有关 Teledyne Lumenera 的更多信息，请访问 www.teledynelumenera.com 或致电 613-736-4077。如需即时接收 Teledyne Lumenera 的新闻发布消息，请通过 lumenera.marketing@teledyne.com 与我们联系。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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