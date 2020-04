サニーベイル・カリフォルニア, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANAN INTEGRATED CIRCUIT CO.,LTD.(三安IC)は先進的な化合物半導体技術プラットフォームを備えた世界有数のファウンドリサービスを提供する会社であり、この度650V、1200V炭化ケイ素(SiC)パワーデバイス、並びに650V窒化ガリウムパワー光電子移動度トランジスタ(GaN HEMT)の先進的且つ高度なファウンドリサービスの拡大方針を発表しました。

三安 ICのCEO、Raymond Caiは次のように述べています。「三安ICの親会社である三安光電は、大量の化合物半導体製造の豊富な経験を持ち、それがパワーエレクトロニクスにおける独自のワイドバンドギャップ半導体技術の製造ライン構築を進めていくきっかけとなりました。加えて、私達はパワーデバイス業界が今後、最先端のファウンドリサービスを必要とすることを認識しております。三安ICは急成長するパワー半導体市場に参入障壁の低減と、比類無きせービス、セキュリティ、品質管理を併せ持った試作から量産まで包括的なプラットフォームを提供します。」



YoleDéveloppement(Yole)のアナリストによると、パワーGaN市場は2017年から2023年にかけて複合年間成長率(CAGR)が55%になると予測(*1)。更にYoleテクノロジー市場レポートによると、パワーSiC市場では2018年から2024年にかけてCAGRが29%になると予測(*2)しています。

大手スマートフォンベンダーでのGaNソリューションおよび大容量データセンター市場におけるSiCの採用により始められた両技術はパワーエレクトロニクス市場において重要な位置づけであると認知されており、システム設計の再構築を必要とする段階に置かれています。そのため、三安ICではGaN及びSiCのテクノロジーの進化を促進する事に専念しています。徹底したセキュリティ基準、品質管理、豊富な経験を活かした量産体制の構築により、三安ICは以下を含むアプリケーションでの成功を保証する理想的なパートナーです。

・電動自動車(EV)、ハイブリッド電動自動車(HEV)

・無停電電源装置(UPS)、力率改善回路(PFC)

・電源アダプター、充電バッテリー

・太陽光発電インバーター、エネルギー貯蔵

・モータードライブ

2019年6月、三安ICはJEDEC認定の650V拡張モードGaN HEMTのプロセス技術であるG06P111をリリースしました。それ以来、三安ICはGaNプロセス用の複数のマルチプロダクトウエハ(MPW)のシャトルランを開発し、設計者は三安ICのプロセスデザインキット及びeファウンドリサービスを用いて、量産前に最初から適切な設計を保証するGaNデバイスの設計とパフォーマンスを体験することができます。

今年は200Vと100Vの低電圧E-HEMTプロセス及び大電流設計向けM3プロセスを含む、より幅広い技術のMPWを提供する予定です。また、GaN集積回路(IC)や信頼性の高いD-MISFETなどの技術を開発する計画があり、今年の後半に三安ICのポートフォリオに追加される予定です。

三安ICの製造管理システムは、国際的に認知されているIATF16949:2016年、ISO9001:2015年、ISO27001:2013年の認証を取得しています。これらは全て、情報と知的財産の保護における厳格なセキュリティ手順に対する同社の取組みを示しております。お客様の製品化までの時間を短縮するために、三安ICでは銅金属プロセス(Cu)、バックグラインド、バックメタル、ダイシング、回路プローブテスト、オープンリードフレームを使用した標準プラスチックパッケージなど、製品初期開発のためのワンストップサービスも提供しております。

三安ICについて

三安IC (Sanan Integrated IC Co., Ltd.) は中国初の6インチの化合物半導体ウェハファウンドリであり、世界中のマイクロエレクトロニクスおよびフォトニクス市場にサービスを提供している。同社は2014年に設立され、中国福建省の厦門市に拠点を置いている。親会社は三安光電(Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 上海証券取引所SSE:600703)。 最先端のIII-V族化合物半導体の製造施設を持ち、GaAs、GaN、SiCおよびInPのウェハファウンドリサービスを提供している。認証関連は、ISO9001国際品質規格および ISO14001環境管理規格、IATF16949:2016自動車品質管理システム(QMS)規格の認証を得ている。三安ICは、先進のプロセステクノロジープラットフォームにより、RF、ミリ波、フィルター、パワーエレクトロニクス、光通信市場のグローバルコミュニティに活力を与えている。

