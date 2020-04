April 21, 2020 09:10 ET

 I henhold til § 30 og § 38 i lov om kapitalmarkeder skal vi hermed oplyse, at Købstædernes Forsikring Gensidige (CVR nr. 51148819) har meddelt banken, at selskabet besidder 18.760.945 stk. aktier, svarende til 10,09 % af den samlede aktiekapital og stemme­rettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S.





Kontaktinformation

For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk.





Vedhæftet fil