SUNNYVALE, Californie, 21 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Networks (NYSE : JNPR), un leader en matière de réseaux sécurisés pilotés par IA, s'est associé à T-Systems , l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services numériques multi-fabricants, afin de créer et fournir une infrastructure SD-WAN gérée dans le cadre d'une solution de superposition de services de bout en bout pour les entreprises ayant des exigences complexes en matière de réseau et de connectivité.



Avec cette offre de services, T-Systems se concentre sur l'adoption de réseaux d'entreprise modernes avec une plateforme gérée et sécurisée pour la fourniture d'applications hébergées multicloud, ainsi que sur l'offre de services standardisés sous la forme de services SD-WAN superposés gérés, du nom de Smart SD-WAN. Un réseau intelligent Smart SD-WAN fourni par Juniper est la pierre angulaire d'une infrastructure réseau avancée et sécurisée, ce qui est le fondement de la stratégie de transformation numérique de T-Systems.

Ayant déjà convaincu une grande marque de transport européenne, qui est aujourd'hui un client phare de ces services, T-Systems s'attend à ce que son offre parvienne à convaincre un large éventail d'entreprises afin de générer des recettes significatives pour ses activités. Au bout du compte, T-Systems est déterminée à aider ses clients professionnels à effectuer leur transformation numérique en réduisant la complexité, en gérant les coûts avec efficacité et en améliorant les capacités de protection des données. En outre, fournir à ses clients une plus grande visibilité sur le réseau, à titre de principal atout commercial, les aide à atteindre plus facilement leurs objectifs numériques.

Pour créer cette nouvelle offre, T-Systems a regroupé une gamme de produits Juniper comprenant :

Contrail Service Orchestration – une plateforme logicielle multi-locataires et évolutive qui offre une gestion automatisée de la connectivité des succursales et permet à T-Systems d'améliorer la prestation de services réseau, associant la fiabilité et l'agilité tout en étendant la visibilité à travers son réseau multicloud.

– une plateforme logicielle multi-locataires et évolutive qui offre une gestion automatisée de la connectivité des succursales et permet à T-Systems d'améliorer la prestation de services réseau, associant la fiabilité et l'agilité tout en étendant la visibilité à travers son réseau multicloud. Les passerelles de sécurité de la série SRX – une gamme de dispositifs de locaux clients SD-WAN offrant une suite complète de services de sécurité à plusieurs niveaux qui permettent une défense avancée contre les menaces connues et inconnues.

– une gamme de dispositifs de locaux clients SD-WAN offrant une suite complète de services de sécurité à plusieurs niveaux qui permettent une défense avancée contre les menaces connues et inconnues. Les plateformes de services réseau de la série NFX – des dispositifs CPE sécurisés et conformes aux normes qui permettent à T-Systems de créer des services réseau et de les fournir à ses clients en toute simplicité.

– des dispositifs CPE sécurisés et conformes aux normes qui permettent à T-Systems de créer des services réseau et de les fournir à ses clients en toute simplicité. Les pare-feux virtuels vSRX - offrant les mêmes fonctionnalités que les pare-feux de la série SRX physique de Juniper, mais sous une forme virtualisée pour fournir des services de sécurité évoluant de manière à permettre à T-Systems d'ajouter des sites cloud dans un service de SD-WAN multicloud de bout en bout.

- offrant les mêmes fonctionnalités que les pare-feux de la série SRX physique de Juniper, mais sous une forme virtualisée pour fournir des services de sécurité évoluant de manière à permettre à T-Systems d'ajouter des sites cloud dans un service de SD-WAN multicloud de bout en bout. Toute l'infrastructure Juniper tourne sur le système d'exploitation Junos ®, offrant l'expérience unique Junos, optimisée afin d'offrir la modularité, l'ouverture et la programmabilité requises pour les réseaux dans la nouvelle ère du cloud. Conçu de manière à associer la fiabilité, la sécurité et la flexibilité, Junos automatise les opérations réseau tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

®, offrant l'expérience unique Junos, optimisée afin d'offrir la modularité, l'ouverture et la programmabilité requises pour les réseaux dans la nouvelle ère du cloud. Conçu de manière à associer la fiabilité, la sécurité et la flexibilité, Junos automatise les opérations réseau tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Son bouquet complet, Connected Security (sécurité connectée), comprenant Firewall User Authentication (authentification des utilisateurs avec pare-feu), Application Security (sécurité des applications), Unified Threat Management (gestion unifiée des menaces) et Intrusion Detection and Prevention Systems (systèmes de détection et de prévention d'intrusion), permet de renforcer les défenses des réseaux. Juniper Connected Security met à disposition ces fonctionnalités, et bien d'autres, sur l'ensemble du réseau pour protéger automatiquement les utilisateurs et les données.

« Selon nous, la connectivité personnalisée est un facteur fondamental de réussite pour la numérisation et le succès commercial de nos clients. En travaillant avec Juniper, nous sommes en mesure de fournir à nos clients professionnels une infrastructure de bout en bout axée sur la demande qui s'adresse à leurs problèmes de numérisation et réduit la complexité au sein du réseau. Les solutions innovantes de Juniper nous permettent de proposer une solution techniquement et financièrement compétitive avec une offre de services extrêmement flexible et dynamique. »

- Adel Al-Saleh, membre du Conseil d'administration de Deutsche Telekom AG et PDG de T-Systems

« En tant que partenaire Juniper de longue date, le choix de T-Systems de proposer sa nouvelle solution de SD-WAN basée sur notre technologie renforce notre relation et lui permet également de fournir une gamme de services et de capacités sécurisés aux entreprises, ainsi que de simplifier le déploiement, l'exploitation et la maintenance du réseau sous-jacent. La combinaison de services cloud et de réseaux définis par logiciel crée pour les fournisseurs tels que T-Systems une opportunité stratégique de se différencier sur le marché en s'adressant à la complexité d'infrastructure à laquelle leurs clients sont confrontés, et Juniper est là pour les aider à atteindre cet objectif. »

- Rami Rahim, président-directeur général de Juniper Networks

