加州森尼韦尔, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 安全人工智能驱动网络领先企业 Juniper Networks （NYSE：JNPR）与世界领先的一家跨制造商数字服务提供商 T-Systems 携手合作，共同打造并交付作为端到端叠加解决方案一部分的托管SD-WAN基础设施，以满足一些公司的复杂网络和连接性需求。



通过这项服务，T-Systems专注于采用具备安全托管平台的现代企业网络，提供多云托管应用，以及提供诸如托管SD-WA叠加服务（称为Smart SD-WAN）等标准化服务。由Juniper提供技术支持的Smart SD-WAN是先进、安全的网络基础设施的基石，而这一基础设施是T-Systems数字化转型战略的基础。

在业已获得欧洲某主要交通品牌作为上述服务的旗舰客户之后，T-Systems预计其产品将为范围广泛的企业提供一项令人信服的主张，为其业务带来可观收入。T-Systems的最终目标是致力于通过降低复杂性、有效管理成本和提高数据保护能力，帮助企业客户实现数字化转型。此外，作为核心业务资产，为客户提供对网络的更高可见性可帮助他们更轻松地实现数字化目标。

新闻亮点：

为打造这项全新服务，T-Systems集成了一系列Juniper产品，包括：

客户评价：

“在我们看来，定制连接性是客户数字化和业务成功的基本因素。通过与Juniper合作，我们能够为企业客户提供端到端、面向需求的基础设施，以支持他们应对数字化挑战并降低网络中的复杂性。Juniper的创新解决方案让我们能够通过具有技术和财务竞争力的解决方案，提供高度灵活且充满活力的服务。”

- Deutsche Telekom AG管理委员会成员兼T-Systems首席执行官Adel Al-Saleh

“作为Juniper的长期合作伙伴，T-Systems选择提供基于我们技术的新型SD-WAN解决方案进一步深化了我们的合作关系，同时也使他们能够为企业提供多种安全服务和能力，并简化了基础网络的部署、运行和维护。云服务与软件定义的网络相结合，为T-Systems等供应商创造了战略性机会，通过解决其客户面临的基础设施复杂性问题而在市场上脱颖而出，而Juniper则可帮助他们实现这一目标。”

- Juniper Networks首席执行官Rami Rahim

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