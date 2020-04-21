加利福尼亞州桑尼維爾, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瞻博網絡 (Juniper Networks，NYSE: JNPR) 是安全及由人工智能驅動網絡的領導者，最近與世界領先的跨製造商數碼服務供應商之一 T-Systems 合作建立及帶來一個受管 SD-WAN 基礎架構，以作為端對端服務覆蓋解決方案的一部分，為要求複雜網絡和連接的公司提供服務。



透過此服務，T-Systems 致力於採用具有安全受管平台的現代企業網絡，以帶來多雲端託管應用程式，並提供標準化服務作為受管 SD-WAN 覆蓋服務，稱為 Smart SD-WAN。Smart SD-WAN 由瞻博網絡提供支持，是一個先進而安全的網絡基礎架構的基石，也是 T-Systems 數碼化轉型策略的基礎。

T-Systems 已經獲得一個歐洲主要運輸品牌作為這些服務的旗艦客戶，現正預期產品能為多家企業提供有意思的提議，為其業務帶來可觀的收入。最終，T-Systems 致力於透過降低複雜性、有效管理成本和提高數據保護能力來幫助其企業客戶回應數碼化轉型。此外，公司為客戶提供更大的網絡可見度以作為客戶的核心業務資產，從而協助他們更輕鬆地實現其數碼目標。

新聞摘要：

為建立此新產品供應，T-Systems 整合了一系列瞻博網絡產品，包括：

引用語錄：

「我們認為，自訂化連接功能是客戶數碼化和業務成功的基礎成功因素。透過與瞻博網絡合作，我們能夠為企業客戶提供端到端和針對需求的基礎架構，以支持他們的數碼化挑戰及減低網絡中的複雜性。瞻博網絡的創新解決方案使我們能夠透過高度靈活和動態的服務來提供高技術和財務競爭力的解決方案。」

- 德國電信股份公司 (Deutsche Telekom AG) 管理委員會成員兼 T-Systems 行政總裁 Adel Al-Saleh

「作為瞻博網絡的長期合作夥伴，T-Systems 選擇基於我們的技術提供其新的 SD-WAN 解決方案將鞏固雙方的關係，同時讓雙方都能為企業提供一系列安全的服務和功能，並簡化所用網絡的部署、營運和維護。將雲端服務和軟件定義網絡結合，可為 T-Systems 等供應商營造策略機遇，使他們得以透過解決客戶所面臨的基礎設施複雜性來在市場上脫穎而出，而瞻博網絡樂意幫助他們實現這個目標。」

- 瞻博網絡行政總裁 Rami Rahim

其他資源：

關於瞻博網絡

瞻博網絡挑戰多雲端時代網絡的固有複雜性。我們透過改變人們聯繫、工作和生活方式的產品、解決方案和服務來達成這個目標。我們致力於簡化過渡到安全和自動化多雲端環境的過程，以實現安全和由人工智能驅動的網絡，以助連接世界。其他資訊載於瞻博網絡 ( www.juniper.net ) 或與瞻博保持聯繫： Twitter 、 LinkedIn 及 Facebook 。

瞻博網絡 (Juniper Networks)、瞻博網絡商標、瞻博 (Juniper) 和 Junos 是 Juniper Networks, Inc. 和/或其在美國和其他國家/地區分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。