L’épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l’économie mondiale, qui s’aggraveraient si l’épidémie n’était pas contenue rapidement. Ces conséquences impacteraient l’activité des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes. La Caisse régionale Sud Rhône Alpes, qui participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagée dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s’attend à des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur son résultat ainsi que sur la valorisation de ses placements et participations. L’ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade. Avec un ratio CET1 de 17,8 % au 31/12/19, à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse régionale Sud Rhône Alpes aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.







La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu’avec l’ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle est pleinement mobilisée pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l’accessibilité de nos services bancaires et assurantiels est garantie. Nos automates, une grande partie de nos agences, nos points de contact à distance et nos accès digitaux sont ouverts et accompagnent nos clients au quotidien.







Nos collaborateurs sont mobilisés pour répondre aux sollicitations de nos clients et pour les contacter pro-activement. En fonction de leurs besoins, nous mettons en place rapidement des solutions adaptées : pauses crédit, trésorerie (dont le Prêt Garanti par l’Etat), épargne et placements, assurances, etc. Nous avons adapté les délégations de nos collaborateurs pour permettre une grande autonomie et une très bonne réactivité dans le contexte exceptionnel du COVID19. Notre responsabilité d’acteur économique de référence s’exprime pleinement à travers notre soutien actif à l’économie et à tous les acteurs de nos territoires.







Alors même que l’année 2020 s’annonce marquée par la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes continuera plus que jamais d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.