AURORA, Ontario, 21 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir déposé un prospectus préalable simplifié (le « prospectus préalable ») auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») ainsi qu'une demande d'enregistrement préalable correspondante auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») sur formulaire F-10. Notre précédent prospectus préalable simplifié a expiré en septembre 2019.



Magna a aussi modifié sa facilité de crédit syndiqué de 364 jours renouvelable, notamment pour accroître le montant de cette facilité de 300 millions USD à 1,0 milliard USD et reporter sa date d'échéance au 12 avril 2021, à compter de juin 2020.

Une fois le prospectus préalable simplifié définitif reçu par la CVMO et la demande d'enregistrement préalable entrée en vigueur, ces dépôts, sous réserve des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières, seront éligibles à l'émission d'un total pouvant atteindre 2,0 milliards USD en titres de créance de temps à autre sur une période de 25 mois. Les conditions d'offres futures, le cas échéant, seront établies au moment de telles offres. Lorsque n'importe lequel des titres de créance est offert à la vente, un supplément du prospectus contenant des informations spécifiques sur les conditions d'une telle offre sera déposé auprès de la CVMO et de la SEC.

Une demande d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Le prospectus préalable a été déposé auprès de la CVMO mais reste sujet à finalisation ou modification. Aucun titre de créance ne peut être vendu et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que la demande d'enregistrement ne soit entrée en vigueur et avant qu'un reçu du prospectif préalable simplifié définitif ne soit émis par la CVMO. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans une juridiction au sein de laquelle une offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'émission d'un reçu du prospectus préalable simplifié définitif par la CVMO, le dépôt d'un supplément de prospectus auprès de la CVMO et l'enregistrement ou les qualifications en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans ladite juridiction.

NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 165 000 collaborateurs, 346 opérations de fabrication et 94 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs, l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

1 Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces déclarations visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs au potentiel de tirer avantage de futures opportunités de financement à travers les ventes de titres de créance conformément au prospectus préalable et à la déclaration d'enregistrement auxquels il est fait référence ci-dessus.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. La conformité des résultats et développements réels avec nos attentes et prédictions est soumise à un certain nombre de risques, suppositions et incertitudes, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, et dont les effets peuvent être difficiles à prédire, y compris, sans s'y limiter : la cyclicité économique ; les risques liés à la pandémie du coronavirus (COVID-19), y compris son/ses effet(s) économique(s) ; les risques de liquidité ; une flexibilité financière réduite en raison d'un choc économique ; les changements dans les notations de crédit nous étant attribuées ; et les autres facteurs exposés dans notre formulaire d'information annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la SEC, ainsi que les dépôts subséquents, pouvant entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs.