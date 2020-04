MARE NOSTRUM

LINKEYS, la filiale de Mare Nostrum, soutient les entreprises

qui recrutent pendant le Covid-19

Grenoble, le 21 avril 2020 - Linkeys , la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, vient de lancer une offre solidaire à destination des sociétés utilisatrices et des « linkers » afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Linkeys offre à toutes les sociétés 2 mois d’essai gratuits1 de son application de recrutement par cooptation. Elles pourront ainsi publier autant d’offres d’emploi qu’elles le souhaitent et les diffuser auprès d’une communauté d’environ 18 000 « linkers » afin de trouver le/la candidat(e) idéal(e).

Cette application, téléchargeable gratuitement en France et en Suisse, permet aux « linkers » de diffuser au sein de leur réseau les offres d’emploi proposées en ligne, de recommander des candidats et de recevoir en échange une prime pouvant aller jusqu’à 2 000 € si l’un d’eux est recruté.

Dans le même esprit solidaire, les linkers ont désormais la possibilité de reverser tout ou partie de la prime qui leur sera octroyée à une association qui participe activement à la lutte contre l’épidémie de coronavirus Covid-19. Les « linkers » français et suisses peuvent ainsi faire don de leur prime au Secours Populaire, La Croix Rouge, L’institut Pasteur, Caritas, fondation des hôpitaux de Paris ou encore la Chaine du bonheur.

Christian Freymond, co-fondateur et PDG de Linkeys, déclare : « Dans la situation exceptionnelle que nous vivons, qui affecte parfois nos proches, l'entraide est une évidence. Tout comme nous avons fait en sorte de préserver la santé de nos équipes, il nous paraissait normal et naturel de faire preuve de solidarité envers ceux qui en ont besoin. Nous sommes persuadés que l'effort de tous contribuera à vaincre l'épidémie. »

Prochains RDV :

5 mai 2020 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

25 mai 2020 : Résultats annuels 2019

29 juin 2020 : Assemblée Générale

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Plus d’informations sur Linkeys : www.linkeys.com - L’application est disponible sur Androïd et Apple.

1Au lieu de 249€/mois - Sans engagement - Nombre illimité de postes







