Suite à la pandémie Covid-19, l’attention prioritaire d’Umicore va à la sécurité de ses actionnaires, ses employés et autres parties prenantes (« stakeholders »). Dans ce but et suite à l’adoption de l’Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, le conseil d’administration d’Umicore a décidé de modifier les modalités de participation aux assemblées ordinaire, spéciale et extraordinaire du jeudi 30 avril prochain (ainsi qu’à l’assemblée extraordinaire des actionnaires éventuellement à tenir le mercredi 3 juin prochain, au cas où le quorum de présence ne serait pas atteint au 30 avril prochain).

Les nouvelles modalités de participation sont élaborées dans la convocation amendée qui peut être consultée sur le site internet d’Umicore.

Les assemblées générales auront lieu à distance, sans possibilité pour les actionnaires d’être physiquement présents. Les assemblées générales seront cependant diffusées par le biais d’un live webcast en format vidéo et audio, accessible à tous les actionnaires sur notre site d’internet . Les actionnaires sont invités à consulter cette page web pour plus d’informations concernant l’accès au webcast.

Le webcast n’offrira pas la possibilité d’interaction et/ou de vote en direct. Les actionnaires ne pourront émettre leur vote qu’à distance, préalablement aux assemblées générales, soit par voie d’un formulaire de vote soit par le biais d’une procuration en faveur d’Umicore ou du président du conseil d’administration (ou toute autre personne déléguée par celui-ci), en utilisant les documents mis à leur disposition sur le site internet d’Umicore .

Tou(te)s les votes ou abstentions déjà émis(es) dans de procurations valablement remplies avec désignation d’un tiers comme mandataire qui ont été envoyées avant le/la présent(e) communiqué de presse / annonce, seront néanmoins pris en compte sans que l’actionnaire doive remplir une nouvelle procuration, il étant entendu que le mandataire n’aura pas le droit de participer physiquement aux assemblées générales.

Les actionnaires qui n’ont pas encore envoyé de formulaire de vote ou de procuration à la date de ce communiqué de presse, devront impérativement utiliser les documents amendés, tels que mis à disposition sur le site internet d’Umicore .

Les actionnaires ont toujours le droit de poser des questions concernant les points de l’ordre du jour, mais uniquement par écrit, préalablement aux assemblées générales, par courrier normal ou par e-mail. Il sera répondu oralement aux questions durant les assemblées générales, qui feront l’objet d’un live webcast.

Les procurations et formulaires de vote, ainsi que les questions par écrit, devront atteindre Umicore au plus le tard le dimanche 26 avril 2020.





Pour tout complément d'information

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2019 des revenus (hors métaux) de € 3,4 milliards (chiffre d'affaires de € 17,5 milliards) et emploie actuellement quelque 11.152 personnes.