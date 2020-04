COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 avril 2020

Mise à disposition ou consultation des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 19 mai 2020

L’Assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le 19 mai 2020, à 16h, Tours Société Générale - 17 cours Valmy - La Défense 7, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

L’avis de réunion et l’avis de convocation relatifs à cette Assemblée ont été respectivement publiés aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires (BALO) des 18 mars et 15 avril 2020.

Ces avis, la brochure de convocation ainsi que les documents et informations mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce destinés à être présentés à l’Assemblée sont dès à présent ou seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Société Générale à l’adresse suivante : http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/gouvernance/assemblee-generale.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée peuvent être consultés par les actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège administratif, 17 cours Valmy - 92972 Paris-La Défense et/ou en adressant une demande par courrier et/ou par courriel à l’adresse électronique General.meeting@socgen.com. Dans l’hypothèse d’une telle demande, il leur sera répondu par message électronique sous réserve qu’il soit indiqué dans leur demande l’adresse électronique à laquelle cette communication peut être faite. Compte tenu des perturbations résultant du COVID 19, la Société recommande aux actionnaires de fournir leur adresse électronique, s’ils disposent d'une telle adresse, afin que la Société puisse leur envoyer les documents par voie électronique avant la tenue de l’Assemblée générale mixte.

Contact presse :

Corentin Henry _ 01 58 98 01 75_ corentin.henry@socgen.com







Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Pièce jointe