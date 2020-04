PEMBROKE, Bermudas, April 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sompo International Holdings Ltd., fornecedor especializado em seguros e resseguros de bens e acidentes com sede nas Bermudas, anunciou hoje que a sua plataforma global para a agricultura, a AgriSompo, acordou uma parceria com o Agente de Gestão Geral ATLAS Segurmina ("ATLAS") de Portugal, para proporcionar soluções de seguros de colheitas no setor agrícola de Portugal.



A AgriSompo combina uma vasta experiência técnica e capacidades globais para fornecer soluções líderes em seguros e resseguros para satisfazer as necessidades das empresas agrícolas de mercados-chave em todo o mundo. A ATLAS possui uma vasta experiência em seguros de colheitas e fortes laços com o mercado de colheitas português e da UE. A AgriSompo irá colaborar com a ATLAS para oferecer inicialmente uma variedade de produtos tradicionais de seguros de colheitas, e irá expandir para novos produtos e coberturas, a fim de ajudar a responder às necessidades em evolução das operações agrícolas em Portugal.

O Sr. Kris Lynn, Presidente da AgriSompo e Vice-Presidente Sénior para a Agricultura Global da Sompo International, comentou: "Além de aumentar a presença da AgriSompo nos principais mercados agrícolas em todo o mundo, esta nova parceria vai permitir-nos fornecer produtos e tecnologias inovadores para a agricultura adaptados a esta região. Ao combinar a experiência da Sompo International no desenvolvimento de produtos de seguros de colheitas de ponta com a forte rede e reputação da ATLAS no mercado de colheitas português, iremos fornecer soluções significativas que vão ao encontro das necessidades de seguros em evolução destes clientes.

Frederico Bernardino, Diretor Executivo da ATLAS, comentou: "As vastas capacidades em termos de seguros agrícolas e a ampla variedade de produtos da Sompo International permitirão à ATLAS fornecer soluções de risco melhoradas à comunidade agrícola portuguesa. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Sompo International e com a equipa AgriSompo para expandir e aumentar as nossas ofertas, fornecendo valor adicional aos nossos clientes mútuos".

A AgriSompo é uma plataforma global integrada de subscrição, tecnologia e distribuição que fornece produtos de seguros, resseguros e financeiros tradicionais e inovadores a parceiros agrícolas em todo o mundo. A AgriSompo combina alcance global, capacidade financeira, subscrição informada e especialização em produtos com análises de ponta para melhor responder às necessidades de gestão de riscos dos nossos clientes. Aproveitando o amplo licenciamento da nossa empresa-mãe, a Sompo Holdings, Inc., os nossos clientes em todo o mundo têm acesso direto à nossa equipa dedicada de especialistas agrícolas que oferece soluções personalizadas para as exposições exclusivas de cada cliente.

A ATLAS é um dos principais Agentes de Gestão Geral do setor agrícola, com sede em Lisboa, Portugal, e está focada no fornecimento de soluções de seguros tradicionais e progressivas aos agricultores do mercado agrícola português em evolução. A ATLAS está empenhada e continua a desenvolver o seu conjunto de ofertas de produtos para satisfazer as necessidades das empresas portuguesas do setor agrícola.

