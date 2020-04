LAUSANNE, Suisse, 21 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement de conjugués anticancéreux (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hématologie malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer Creel au poste de directrice financière. Avant de rejoindre ADC Therapeutics, Mme Creel travaillait pour Celgene Corporation.



« Je suis ravi d'accueillir Jennifer au sein de notre équipe de direction », a déclaré Chris Martin, président-directeur général d'ADC Therapeutics. « Au cours de sa carrière, Jennifer a établi avec succès des infrastructures financières, construit des organisations commerciales et fourni une orientation financière stratégique à des sociétés biopharmaceutiques mondiales et des franchises en oncologie. Son expertise sera inestimable alors que nous nous préparons à soumettre une demande de licence biologique (BLA - Biologics License Application) à la Food and Drug Administration aux États-Unis pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire au cours du troisième trimestre 2020 et que nous continuerons à développer notre organisation commerciale en prévision d'un lancement aux États-Unis à la mi-2021. »

Mme Creel a récemment occupé le poste de directrice financière des franchises et de vice-présidente d'entreprise, planification des activités et finances mondiales chez Celgene jusqu'à son acquisition par Bristol Myers Squibb. Au cours de ses 11 années passées chez Celgene, Mme Creel a occupé plusieurs postes financiers à responsabilité croissante, y compris celui de vice-présidente des finances, hématologie et oncologie, et de directrice exécutive, analyse et planification et des activités mondiales. Au début de sa carrière, Mme Creel a occupé des fonctions financières chez Watson Pharmaceuticals, Inc. et Pfizer, Inc. Elle est titulaire d'un MBA de l'Université de Virginie et d'une licence en économie et en français du College of William and Mary.

« C'est une période passionnante pour rejoindre ADC Therapeutics. Alors que la société se prépare à déposer sa première BLA et continue de diriger le développement et la commercialisation d'un solide portefeuille d'ADC, je suis impatiente de contribuer à son succès alors que nous travaillons à répondre au besoin important et insatisfait de nouvelles thérapies pour traiter les patients atteints de cancers hématologiques et de tumeurs solides », a déclaré Mme Creel.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics est une société de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation d'un pipeline approfondi de conjugués anticorps-médicaments (ADC) pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. Le programme principal de la Société, Lonca (loncastuximab tesirine, anciennement ADCT-402), a dépassé son principal critère d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 avec 145 patients, démontrant une activité clinique significative en monothérapie à travers une large population de patients difficiles à traiter atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute ou réfractaires (r/r). La Société a l'intention de soumettre une demande de licence biologique à la Food and Drug Administration des États-Unis concernant Lonca pour le traitement du DLBCL au troisième trimestre de 2020, et de commencer simultanément un essai pivot de Phase 2 pour Lonca chez les patients atteints de lymphome folliculaire r/r. Le deuxième programme principal de la Société, Cami (camidanlumab tesirine, anciennement ADCT-301), cible les IL2a/CD25. Cami a démontré une activité clinique significative chez des patients atteints de lymphome hodgkinien dans le cadre d'un essai de Phase 1 avec 133 patients et est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai pivot de Phase 2 avec 100 patients. Sur la base de son mécanisme d'action ciblant les lymphocytes T régulateurs, la Société évalue aussi Cami dans le cadre d'un essai en cours de Phase 1b pour le traitement des tumeurs solides présentant du potentiel pour une large gamme de types de cancer. Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne, en Suisse, et l'entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://adctherapeutics.com/ .

