QUEBEC CITY, April 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® , ein in der Branche führendes Unternehmen bei der Bereitstellung der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, freut sich, bekannt geben zu können, dass Ningbo Sunny Automotive Optech Co. Ltd das neue Teammitglied des aus führenden Technologieunternehmen bestehenden Leddar™-Ökosystems wird. Durch diese strategische Zusammenarbeit wird Sunny Automotive Optech als marktführender Technologieanbieter anerkannt, der optische Lösungen bereitstellt, die ihren Beitrag zu LiDAR-Lösungen für autonome und intelligente Anwendungen leisten.



Sunny Automotive Optech wird als strategischer Partner mit LeddarTech zusammenarbeiten, um LiDAR-Lösungen für Automobil- und Mobilitätsanwendungen zu entwickeln. Sunny Automotive Optech wird Fachwissen zur Optikentwicklung in Automobilqualität und Industrialisierung für die optischen Subsysteme sowie Fertigungsservices für die optischen Elemente und Unterbaugruppen bereitstellen. Die optischen Subsysteme umfassen Sender- und Empfängeroptik, die aus ausgewählten optischen Elementen in Automobilqualität auf dem Weg zur Automobilqualifizierung, Prüfung und Kostenoptimierung besteht.

Diese Partnerschaft beschleunigt den Entwicklungszyklus unserer Kunden und bietet einen sicheren, praktikablen Weg zur großflächigen Anwendung von ADAS- und AD-Anwendungen. LeddarTech und Sunny Automotive Optech initiieren diese Zusammenarbeit bei Front- und Cocoon-LiDAR-Optik basierend auf der LeddarEngine ™. Die LeddarEngine besteht aus dem LeddarCore™-LCA3-System-on-Chip und der LeddarSP™-Signalverarbeitungsbibliothek. Die LeddarEngine setzt neue Maßstäbe bei der Entwicklung integrierter und anpassbarer Solid-State-LiDAR-Lösungen, die für autonome Shuttles, Robotertaxis, Lieferfahrzeuge und Personenfahrzeuge optimiert sind. Sunny trägt durch die Einführung von Entwicklungs- und Fertigungsservices für Optik in Automobilqualität für Tier-1-Kunden, die LiDAR-Lösungen entwickeln, zu dem Fahrzeugplattformangebot, das auch die LeddarEngine umfasst, bei.

„Die Erfolgsbilanz von Sunny Automotive Optech bei der Kostenoptimierung durch Innovation, Balance zwischen Produkt- und Prozessdesign und Lieferkettenmanagement sorgt für eine auf Leistung und Kosten optimierte Lösung. Dieses zusätzliche Fachwissen wird die Wettbewerbsfähigkeit von der patentierten Technologie von LeddarEngine in der Branche verbessern“, so Michael Poulin, Vice President of Strategic Partnerships and Corporate Development bei LeddarTech. „Sunny Automotive Optech ist ein führender Anbieter von optischen Lösungen für autonomes und intelligentes Fahren. Zusammen mit den anderen Partnern von LeddarTech werden wir in der Lage sein, Kunden nicht nur einzelne Produkte und Services, sondern vollständige und flexible Lösungen für verschiedene AD- und ADAS-Anwendungen anzubieten. Wir freuen uns, mit Sunny Automotive Optech zusammenzuarbeiten“, sagt Poulin.

„Sunny Automotive Optech und andere ausgewählte Mitglieder arbeiten gemeinsam als Teil des Leddar™-Ökosystems und bieten unseren Kunden einen Mehrwert“, so Winwe Qiu, General Manager von Sunny Automotive Optech. „Wir betrachten LeddarTech als Branchenführer, der die vielseitigste, skalierbarste LiDAR-Plattform für Automobil- und Mobilitätsanwendungen bietet. Durch die Kombination der Technologie von LeddarTech mit dem optischen Fachwissen von Sunny Automotive Optech von der Entwicklung bis hin zu den fertigen Produkten, die zu einer im Hinblick auf Leistung und Kosten optimierten Lösung führen, können wir globalen Kunden maßgeschneiderte und umfassende LiDAR-Lösungen bieten. Wir freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit mit LeddarTech für beide Partner einen erheblichen Mehrwert zu schaffen“, so Qiu abschließend.

Über Sunny Optical Technology® (Group) Company Limited

Sunny Optical ist ein weltweit führender Hersteller von integrierten optischen Komponenten und Produkten mit einer 35-jährigen Geschichte und hat seit dem Jahr 2012 die Führungsposition beim Marktanteil für Fahrzeuglinsen inne. Die Gruppe ist hauptsächlich in der Entwicklung, F&E, Fertigung und dem Vertrieb optischer und verwandter Produkte tätig. Zu diesen Produkten gehören optische Komponenten (wie sphärische und asphärische Glaslinsen, Flugzeugprodukte, Linsensätze für Handgeräte, Linsensätze für Fahrzeuge, Linsensätze für Sicherheitsüberwachungsgeräte und andere verschiedene Linsensätze), optoelektronische Produkte (wie Module für Handkameras, optoelektronische 3D-Produkte, Fahrzeugmodule und andere optoelektronische Module) und optische Instrumente (wie etwa Mikroskope und intelligente Testgeräte). Die Gruppe konzentriert sich auf die Anwendungsfelder optoelektronischer Produkte, wie etwa Handgeräte, Digitalkameras, Bildgebungs- und Sensorsysteme für Fahrzeuge, Sicherheitsüberwachungssysteme, Virtual/Augmented Reality und automatisierte Fabriken, die mit optischen, elektronischen, Software- und mechanischen Technologien kombiniert werden.

Weitere Informationen zu Sunny Optical finden Sie unter www.sunnyoptical.com Kontakt: 0086-574-62525665; czxcpgy@sunnyoptical.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine™ beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine™ besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSP™ verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern. LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Funktionen der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter https://leddartech.com/ sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

