QUÉBEC, 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® , un acteur de premier plan de l’industrie offrant la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, a le plaisir d’annoncer l’ajout de Ningbo Sunny Automotive Optech Co. Ltd comme membre de l’écosystème LeddarMC. Ce fabricant mondial de premier plan de composants et produits optiques intégrés rejoint ainsi une équipe composée d’autres chefs de file technologiques de l’industrie. Cette collaboration stratégique témoigne du rôle de premier plan qu’occupe Sunny Automotive Optech sur le marché de la technologie en offrant des solutions optiques qui contribuent aux solutions LiDAR pour les applications autonomes et intelligentes.



À titre de partenaire stratégique, Sunny Automotive Optech collaborera avec LeddarTech à la création de solutions LiDAR pour l’automobile et la mobilité. Sunny Automotive Optech fournira de l’expertise en conception optique rencontrant les normes automobiles et en industrialisation pour les sous-systèmes optiques ainsi que des services de fabrication pour les éléments et sous-systèmes optiques. Ces sous-systèmes optiques incluront les optiques d’émission et de réception composées d’éléments optiques de niveau automobile sélectionnés avec une voie menant vers la qualification, l’essai et l’optimisation des coûts pour l’automobile.

Ce partenariat accélérera le cycle de conception pour les clients de LeddarTech et offre une voie viable et sûre vers le déploiement en volume des applications de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD). LeddarTech et Sunny Automotive Optech entameront cette collaboration avec les conceptions optiques fondées sur le LeddarEngineMC pour des LiDAR placés à l’avant des véhicules et pour des « cocons » LiDAR couvrant la périphérie des véhicules. Le LeddarEngine LCA3 est composé du système sur puce LeddarCoreMC LCA3 et de la bibliothèque de traitement des signaux LeddarSPMC. Le LeddarEngine établit une nouvelle norme en conception de solutions LiDAR solid-state intégrées, personnalisables, et optimisées pour les navettes autonomes, les robotaxis, les véhicules de livraison et les véhicules de promenade. Sunny Automotive Optech contribuera à l’offre de la plateforme automobile, qui comprend le LeddarEngine, en proposant des services de conception et de fabrication optique rencontrant les normes automobiles aux clients de premier rang développant des solutions LiDAR.

« Sunny Automotive Optech affiche un bilan démontrant l’atteinte de coûts optimisés au moyen de l’innovation, de l’équilibre entre la conception du produit et de celle des procédés et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement ce qui engendre des solutions optimisées entre la performance et les coûts. Cette compétence ajoutée améliorera la compétitivité de la technologie brevetée du LeddarEngine dans l’industrie », a déclaré Michael Poulin, vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif, chez LeddarTech. « Sunny Automotive Optech est un chef de file des solutions optiques pour la conduite autonome et intelligente, et avec les autres partenaires de LeddarTech, nous pourrons offrir à nos clients des solutions complètes et flexibles pour diverses applications ADAS et AD au lieu de produits et services individuels. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Sunny Automotive Optech », a conclu M. Poulin.

« Sunny Automotive Optech travaillera en synergie avec les autres membres de l’écosystème LeddarMC, ce qui permettra d’offrir une valeur accrue à nos clients », a déclaré Winwe Qiu, directeur général de Sunny Automotive Optech. « LeddarTech s’affirme comme un chef de file de l’industrie grâce à sa plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité. L’association de la technologie de LeddarTech et de la compétence optique de Sunny Automotive Optech, de la conception jusqu’aux produits finis, engendre une solution optimisée entre le rendement et le coût, ce qui nous permettra de présenter aux clients mondiaux des solutions LiDAR personnalisées et complètes. Nous sommes impatients de créer une valeur considérable pour les deux partenaires grâce à cette collaboration avec LeddarTech », a conclu M. Qiu.

À propos de Sunny Optical Technology® (Group) Company Limited

Sunny Optical est un fabricant mondial de premier plan de composants et produits optiques intégrés depuis trente-cinq ans qui détient une part majoritaire du marché des lentilles pour l’automobile depuis 2012. Les activités de la société se concentrent principalement dans la conception, la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits optiques et connexes. Ces produits incluent des composants optiques (comme des lentilles sphériques et asphériques, des produits à lames parallèles, des ensembles de lentilles pour combinés, des ensembles de lentilles pour véhicules, des ensembles de lentilles de surveillance et d’autres ensembles de lentilles divers), des produits optoélectroniques (comme les modules de caméra pour combinés, les produits optoélectroniques 3D, les modules pour véhicules et d’autres modules optoélectroniques) et des instruments optiques (comme des microscopes et du matériel intelligent pour les essais). La société cible les champs d’application des produits liés à l’optoélectronique comme les combinés, les caméras numériques, les systèmes d’imagerie et de détection pour véhicules, les systèmes de surveillance, les usines utilisant la réalité virtuelle ou augmentée et l’automatisation, qui sont combinées aux technologies optiques, électroniques, logicielles et mécaniques.

Le site Web www.sunnyoptical.com présente de plus amples renseignements sur Sunny Optical. Coordonnées : +00 86 574 6252 5665; czxcpgy@sunnyoptical.com

À propos de LeddarTech

Joueur de premier plan de l’industrie du LiDAR solid-state, LeddarTech offre la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive. Cette plateforme est basée sur LeddarEngineMC, une suite unique de systèmes sur puce de grade automobile homologués pour la sécurité fonctionnelle travaillant en tandem avec le logiciel exclusif de traitement de signal LeddarSPMC. Détenant plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou déposés), la société a contribué à plusieurs innovations liées aux applications de télédétection de pointe pour la mobilité qui améliorent les capacités du système de guidage routier et de conduite autonome.

LeddarTech dessert également le marché de la mobilité par la production de modules LiDAR solid-state de haut rendement destinés aux navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison et robotaxis. Ces modules, mis au point pour appuyer les applications émergeantes en mobilité, permettent également de démontrer les capacités de la plateforme LeddarTech pour l’automobile et la mobilité comme base de développement pour d’autres fournisseurs de LiDAR.

Renseignements supplémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

