QUEBEC CITY, April 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech® , líder do setor no fornecimento da plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável, tem o prazer de anunciar a inclusão da Ningbo Sunny Automotive Optech Co. Ltd ao Ecossistema Leddar™, passando a fazer parte de uma equipe de outros líderes do setor de tecnologia. Esta colaboração estratégica reconhece a Sunny Automotive Optech como líder de mercado em tecnologia que fornece soluções ópticas que contribuem para as soluções LiDAR para aplicações autônomas e inteligentes.



A Sunny Automotive Optech, como parceira estratégica, irá colaborar com a LeddarTech na criação de soluções LiDAR para aplicações automotivas e de mobilidade. S Sunny Automotive Optech irá fornecer design óptico de grau automotivo e experiência em industrialização para os subsistemas ópticos, bem como serviços de fabricação para os elementos ópticos e subconjuntos. Os subsistemas ópticos incluirão óptica transmissora e receptora consistindo em elementos ópticos de grau automotivo selecionados com um caminho para qualificação automotiva, teste e otimização de custos.

Esta parceria acelerará o ciclo de design dos nossos clientes e fornecerá um caminho seguro e viável para a implantação de volume de aplicativos ADAS e AD. A LeddarTech e a Sunny Automotive Optech darão início a esta colaboração em projetos ópticos LiDAR dianteiros e casulos, com base na LeddarEngine ™. A LeddarEngine é composta pela biblioteca de processamento de sinal LeddarCore™ LCA3 system-on-chip e LeddarSP™. A LeddarEngine define um novo padrão para o projeto de soluções LiDAR integradas e personalizáveis em estado sólido otimizadas para shuttles autônomos, robôs, veículos de entrega e veículos de passageiros. A Sunny irá contribuir para a oferta de plataforma automotiva que inclui a LeddarEngine, introduzindo design óptico de grau automotivo e serviços de fabricação para clientes Tier-1 desenvolvendo soluções LiDAR.

“O histórico da Sunny Automotive Optech de alcançar a otimização de custos através da inovação, equilíbrio no design de produtos e processos e gestão da cadeia de suprimentos produz uma solução otimizada entre desempenho e custo. Esta competência adicional aumentará a competitividade da indústria da tecnologia patenteada LeddarEngine”, afirmou Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo da LeddarTech. “A Sunny Automotive Optech é líder em soluções ópticas para condução autônoma e inteligente e, juntamente com os parceiros adicionais da LeddarTech, estaremos posicionados para oferecer aos clientes soluções completas e flexíveis para várias aplicações AD & ADAS versus produtos e serviços individuais. É um grande prazer fazer esta parceria com a Sunny Automotive Optech”. O Sr. Poulin concluiu:

“A Sunny Automotive Optech e outros membros selecionados, trabalhando em sinergia como parte do Ecossistema Leddar TM, proporcionarão maior valor aos nossos clientes”, afirmou Winwe Qiu, Gerente Geral da Sunny Automotive Optech “Consideramos a LeddarTech líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável. A combinação da tecnologia da LeddarTech com a competência óptica da Sunny Automotive Optech, desde o design até os produtos acabados, levando a uma solução otimizada entre desempenho e custo, nos permitirá oferecer soluções LiDAR abrangentes e personalizadas para clientes em todo o mundo. Queremos criar valor substancial para ambos os parceiros através desta colaboração com a LeddarTech”, concluiu o Sr. Qiu.

Sobre a Sunny Optical Technology® (Group) Company Limited

A Sunny Optical é um fabricante global líder integrado de componentes e produtos ópticos com trinta e cinco anos de história e Market Share No. 1 de lentes automotivas desde 2012. O Grupo está principalmente envolvido no projeto, P&D, fabricação e vendas de produtos ópticos e relacionados com óptica. Tais produtos incluem componentes ópticos (tais como lentes esféricas e asféricas de vidro, produtos de plano, conjuntos de lentes para celular, conjuntos de lentes para veículo, conjuntos de lentes de vigilância de segurança e outros vários conjuntos de lentes), produtos optoeletrônicos (tais como módulos de câmera de celular, produtos optoeletrônicos 3D, módulos de veículo e outros módulos optoeletrônicos) e instrumentos ópticos (tais como microscópios e equipamentos inteligentes para testes). O Grupo se concentra nos campos de aplicação de produtos optoeletrônicos, como aparelhos, câmeras digitais, sistemas de imagem e detecção de veículos, sistemas de vigilância de segurança, realidade virtual/realidade aumentada e fábricas automatizadas, que são combinadas com tecnologias ópticas, eletrônicas, de software e mecânicas.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma. A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

