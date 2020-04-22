魁北克市, April 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最通用且可扩展的自动驾驶和移动 LiDAR 平台的行业领导者。该公司日前宣布，宁波舜宇车载光学技术有限公司现已加入 Leddar™ 生态系统，与其他技术行业领军者并肩携手。这一战略合作表明，舜宇车载光学技术有限公司已跃升为技术领域的市场领导者，可提供一流的自主智能应用 LiDAR 光学解决方案。



作为战略合作伙伴，舜宇车载光学技术有限公司将与 LeddarTech 精诚合作，为车载和移动应用锻造 LiDAR 解决方案。舜宇车载光学技术有限公司将凭借其工业化专业知识为光学系统提供车规级光学设计，为光学元件和组件提供制造服务。上述光学系统包括由精选车规级光学元件组成的发射器和接收器光学器件，主要用于车用验证、测试和成本优化。

这一合作关系将加快我们客户的设计周期，为 ADAS 和 AD 应用的批量部署提供安全可行的途径。LeddarTech 和舜宇车载光学技术有限公司将以 LeddarEngine ™ 为基础，开展针对尖端、前沿 LiDAR 光学器件设计的协作。LeddarEngine 由 LeddarCore™ LCA3 片上系统和 LeddarSP™ 信号处理器件库组成。LeddarEngine 为集成且可定制的固态 LiDAR 解决方案设计设定了新标准，该解决方案针对自动驾驶穿梭巴士、自动驾驶出租车、货运车辆和乘用车进行了优化。舜宇将向开发 LiDAR 解决方案的Tier-1客户推出车规级光学设计和制造服务，致力于铸就包括 LeddarEngine 在内的车载平台产品。

舜宇车载光学技术有限公司通过创新平衡的产品和工艺设计以及供应链管理实现成本优化，提供优化性能和成本的解决方案。LeddarTech 公司战略伙伴关系和企业发展副总裁 Michael Poulin 先生表示：“这一新增能力将提高 LeddarEngine 专利技术的行业竞争力。”Poulin 先生总结

道：“舜宇车载光学技术有限公司是自动驾驶和智能驾驶光学解决方案的领导者。我公司将与 LeddarTech 的其他合作伙伴携手，针对各种 AD 和 ADAS 应用以及单一产品和服务，为客户提供完整而灵活的解决方案。我们很高兴能与舜宇车载光学技术有限公司合作。”

舜宇车载光学技术有限公司总经理裘文伟先生表示：“舜宇车载光学技术有限公司和其他被选中的成员，将成为 Leddar TM 生态系统的一部分，通过协同工作为客户提供增值服务。我公司认为，LeddarTech 是提供最通用且可扩展自动驾驶和移动 LiDAR 平台的行业领导者。从设计到成品，我们全程将 LeddarTech 的技术与舜宇车载光学技术有限公司的光学能力相结合，在兼顾性能和成本的前提下推出最佳解决方案，让我们能够为全球客户提供量身定制的综合性 LiDAR 解决方案。期待通过与 LeddarTech 的合作为双方合作伙伴创造可观的价值。”

舜宇光学科技®（集团）有限公司简介

舜宇光学是全球领先的集成光学零件及产品制造商，拥有 35 年的历史，自 2012 年以来在车载镜头市场中的占有率一直独占鳌头。集团主要从事光学及光学相关产品的设计、研发、制造和销售。所涉产品包括光学零件（如玻璃球面透镜和非球面透镜、机载产品、手机镜头组件、车载镜头组件、安全监控镜头组件及其它多种镜头组件）、光电产品（如手机相机模组、3D 光电产品、车载模组和其它光电模组）和光学仪器（如显微镜和智能设备，供测试之用）。集团专注于融合光学、电子、软件和机械技术的光电产品应用领域，例如手机、数码相机、车载成像和传感系统、安全监控系统、虚拟现实/增强现实以及自动化工厂。

要获知有关舜宇光学的更多信息，请访问 www.sunnyoptical.com 。联系方式：0086-574-62525665；czxcpgy@sunnyoptical.com

LeddarTech 简介

LeddarTech 是行业领导者，提供基于独特 LeddarEngine™ 的最通用且可扩展的自动驾驶和移动 LiDAR 平台，该平台由一系列车规级功能安全认证的系统级芯片 (SoCs) 组成，与专有的 LeddarSP™ 信号处理软件协同工作。公司致力于尖端移动遥感应用的多项创新，拥有 70 多项专利技术（已授予或申请中），增强高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶性能。LeddarTech 还为移动市场提供固态高性能 LiDAR 模块解决方案，用于自动驾驶穿梭巴士、卡车、公共汽车、货运车辆和自动驾驶出租车等。研发此类模块不仅用于支持移动市场，同时也彰显出 LeddarTech 在自动驾驶和移动平台方面的实力，为其他 LiDAR 供应商提供最佳开发基础。

要获知有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 https://leddartech.com/ https://leddartechlidar.cn/

联系方式：Daniel Aitken，LeddarTech 营销和传播副总裁 电话：+1-418-653-9000 转分机号 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 和 LeddarTech 标识是 LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。