魁北克市, April 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 作為提供最靈活、可擴展性最強的汽車和流動 LiDAR 平台的行業領導者，欣然宣佈 寧波舜宇車載光學有限 公司 的加盟，並作為 Leddar™ Ecosystem 的一員，參與其他技術行業領導者團隊。這項策略性合作使寧波舜宇車載光學成為在技術上供應光學解決方案的市場領導者，為自動和智能應用 LiDAR 解決方案作出貢獻。



作為策略性合作夥伴，寧波舜宇車載光學將與 LeddarTech 合作，為汽車和流動應用編制 LiDAR 解決方案。寧波舜宇車載光學將為光學子系統提供汽車級光學設計和工業化專業知識，並為光學元件和組件提供製造服務。光學子系統將包括發射器和接收器光學零件，當中包括選定的車載光學元件，以及通往車載認證、測試和成本優化的途徑。

這項合作關係將為我們的客戶加速設計週期，並為 ADAS 和 AD 應用程式的大量部署提供安全而可靠的途徑。LeddarTech 和寧波舜宇車載光學將建基於 LeddarEngine ™ 在前端和繭形 LiDAR 光學設計上開始這項合作計劃。LeddarEngine 由 LeddarCore™LCA3 單晶片系統和 LeddarSP™ 訊號處理庫組成。LeddarEngine 為整合和可自訂固態 LiDAR 解決方案的設計訂立新標準，針對無人駕駛穿梭車、智能的士、送貨用車和載客用車進行了優化。寧波舜宇將透過向開發 LiDAR 解決方案的一級客戶推出車載光學設計和製造服務，為包括 LeddarEngine 在內的汽車平台產品作出貢獻。

「寧波舜宇車載光學的往績標炳，透過創新、產品和流程設計之間的平衡及供應鏈管理實現成本優化，並在性能和成本之間提供經優化的解決方案。這能力上的升級將加強 LeddarEngine 專利技術的行業競爭力。」 LeddarTech 策略合作夥伴關係及企業發展副總裁 Michael Poulin 說。「寧波舜宇車載光學是自動駕駛和智能駕駛光學解決方案的領導者，我們將與 LeddarTech 的其他合作夥伴合作，為客戶針對各種 AD和 ADAS 應用以及單一產品和服務提供完整而靈活的解決方案。我們很高興與寧波舜宇車載光學合作。」 Poulin 先生總結說。

寧波舜宇車載光學總經理裘文偉 (Winwe Qiu) 說：「寧波舜宇車載光學將和其他精選成員作為 Leddar TM 生態系統的一部分協同工作，並為我們的客戶提供更高的價值。我們認為 LeddarTech 是行業領導者，可提供最多功能和可擴展的自動和流動 LiDAR 平台。透過將 LeddarTech 的技術與寧波舜宇車載光學的光學設計能力結合到製成品，從而在性能和成本之間實現最優化解決方案，我們將能為全球客戶提供度身定制而全面的 LiDAR 解決方案。我們期望透過與 LeddarTech 的合作為雙方合作夥伴創造可觀的價值。」裘先生總結說。

關於寧波舜宇光學技術® (集團) 有限公司

舜宇光學是全球領先的整合光學零件和產品製造商，自 2012 年以來已有 35 年歷史，在汽車鏡頭方面的市場佔有率排名第一。該集團主要從事光學和光學相關鏡頭的設計、研發、製造和銷售。此類產品包括光學組件（例如玻璃球面和非球面鏡片、平面產品、手機鏡頭組合、車輛鏡頭組合、安全監控鏡頭組合和其他各種鏡頭組合）、光電產品（例如手機攝像頭模塊、3D 光電產品、車輛模塊和其他光電模塊），以及光學儀器（例如顯微鏡和用於測試的智能設備）。團專注於光電相關產品的應用領域，例如手機、數碼相機、車輛成像和感應系統、安全監控系統、虛擬現實／增強現實以及自動化工廠，這些產品結合了光學、電子、軟件和機械技術。

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關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供建基於獨特的 LeddarEngine™ 是擁有最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高了 ADAS 和無人駕駛性能。LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模塊解決方案，用於無人穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及無人駕駛的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平台。

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聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 市場及傳播副總裁，電話：+1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

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