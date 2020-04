Bâle, le 22 avril 2020

Le chiffre d’affaires consolidé augmente de 2% en francs suisses et de 7% à taux de change constants, sous l’impulsion des nouveaux produits, dont les ventes ont plus que compensé l’impact de la concurrence des biosimilaires.

Le chiffre d’affaires de la division Pharma augmente de 7%, porté par Tecentriq, Hemlibra, Ocrevus et Perjeta.

Le chiffre d’affaires de la division Diagnostics progresse de 5%, les tests moléculaires étant le principal contributeur de la croissance.

Homologations importantes au premier trimestre: en Chine: Tecentriq en association thérapeutique pour le traitement de première ligne du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu aux Etats-Unis: les tests CINtec Plus Cytology et cobas HPV, à utiliser sur les systèmes cobas 6800/8800, pour le dépistage du cancer du col de l’utérus dans l’UE: Polivy en association avec la bendamustine et MabThera/Rituxan pour le traitement des patients adultes présentant une forme spécifique de lymphome à cellules B dans l’UE: Venclexta/Venclyxto en association avec Gazyva/Gazyvaro pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique non précédemment traitée

Sur la base de l’évaluation actuelle de l’impact du COVID-19, les prévisions pour 2020 sont confirmées.





Impact de la pandémie de COVID-19

La volatilité sur certains marchés a eu un impact limité sur les performances au premier trimestre.

Les chaînes d’approvisionnement globales pour les médicaments et les tests sont préservées.

Le test cobas SARS-CoV-2 (coronavirus) a reçu de la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization) pour le dépistage de l’infection au virus; il est également disponible sur les marchés acceptant le marquage CE.

Les capacités de production pour le test cobas SARS-CoV-2 ont été massivement accrues.

Une étude clinique de phase III évaluant l’innocuité et l’efficacité d’Actemra/RoActemra dans le traitement de la pneumonie sévère liée au COVID-19 est en cours dans plusieurs pays. Des résultats sont attendus au début de l’été. Rapide augmentation des capacités de production pour Actemra/RoActemra.

Un test sérologique ciblant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 chez les personnes exposées au virus se trouve en phase avancée de développement et devrait être disponible au début du mois de mai. Les capacités de production sont accrues pour atteindre plusieurs dizaines de millions de tests par mois d’ici juin, avec une intensification supplémentaire aussi rapidement que possible.

Severin Schwan, CEO du groupe Roche, à propos des résultats au premier trimestre: «La pandémie mondiale de coronavirus au cours du premier trimestre constitue un défi sans précédent, notamment pour les systèmes de santé du monde entier. Roche a amplement contribué à la lutte contre le COVID-19. En étroite coopération avec les autorités, nous avons pu, en un temps record, mettre à disposition notre test cobas SARS-CoV-2 et lancer une étude internationale de phase III évaluant Actemra/RoActemra dans le traitement de la pneumonie liée au COVID-19. Les besoins en soins de santé restant importants, Roche a fait jusqu’à présent preuve de résilience pour assurer la continuité de ses activités dans ce contexte difficile. La demande de nos médicaments récemment lancés demeure élevée. Sur la base de l’évaluation actuelle de la situation, nous confirmons nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice.»

Ventes Mio CHF En % des ventes Variation en % Janvier – mars 2020 2020 2019 2020 2019 A TCC En CHF Chiffre d’affaires consolidé 15 143 14 826 100,0 100,0 +7 +2 Division Pharma 12 262 11 927 81,0 80,4 +7 +3 Etats-Unis 6616 6623 43,7 44,7 +3 0 Europe 2264 2101 15,0 14,2 +14 +8 Japon 948 941 6,3 6,3 +3 +1 Secteur international* 2434 2262 16,0 15,2 +16 +8 Division Diagnostics 2881 2899 19,0 19,6 +5 -1

* Asie-Pacifique, EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine, Canada, autres

Prévisions pour 2020 confirmées

Sur la base de l’évaluation actuelle de l’impact du COVID-19, le chiffre d’affaires devrait afficher une hausse se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, à taux de change constants. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait progresser globalement au même rythme que les ventes, à taux de change constants. Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



Chiffre d’affaires consolidé

Au cours des trois premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 7%, à 15,1 milliards de CHF. Les ventes de la division Pharma s’inscrivent en hausse de 7%, à 12,3 milliards de CHF. Les principaux moteurs de la croissance ont été l’anticancéreux Tecentriq, le médicament contre l’hémophilie Hemlibra, Ocrevus pour le traitement de la sclérose en plaques et Perjeta contre le cancer du sein. Le bon départ pris par les médicaments lancés récemment a généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de CHF, avec une croissance de 1,6 milliard de CHF par rapport à 2019, à taux de change constants, faisant plus que contrebalancer l’impact de la concurrence des biosimilaires (857 millions de CHF à taux de change constants).2



Aux Etats-Unis, la croissance des ventes (+3%), en majeure partie générée par les médicaments lancés récemment, notamment Ocrevus, Hemlibra et Tecentriq, a été en partie contrebalancée par la concurrence des biosimilaires.



En Europe, le chiffre d’affaires a augmenté (+14%), la forte demande de Tecentriq, Ocrevus, Perjeta, Hemlibra, Actemra/RoActemra et Kadcyla permettant de contrebalancer l’impact du recul des ventes d’Herceptin (-32%) et de MabThera/Rituxan (-24%). Les premières versions biosimilaires d’Avastin devraient arriver avant la fin de l’année.



Dans le secteur international, le chiffre d’affaires a progressé de 16%, porté principalement par Perjeta, Ocrevus, Tamiflu et Alecensa. En Chine, la forte demande des médicaments lancés récemment, Perjeta et Alecensa, et une augmentation des ventes de produits établis, notamment Tamiflu et Rocephin, ont contrebalancé la réduction des prix fixés sur la liste nationale des médicaments remboursés et l’impact du COVID-19 pour Herceptin, Avastin et MabThera/Rituxan.



La croissance au Japon (+3%) a également été portée par les produits lancés récemment, à savoir Hemlibra, Tecentriq et Perjeta, malgré la considérable concurrence des biosimilaires.



Les ventes de la division Diagnostics s’inscrivent en hausse de 5%, à 2,9 milliards de CHF. La Business Area Molecular Diagnostics (+29%) a été le principal contributeur de la croissance, grâce à ses tests moléculaires. Les régions Amérique du Nord (+12%), EMEA3 (+7%), Amérique latine (+20%) et Japon (+14%) ont fait état d’une croissance des ventes. Dans la région Asie-Pacifique (-11%), l’arrêt des activités lié à la pandémie de COVID-19 en Chine a eu un fort impact sur les ventes. D’une manière générale, la demande en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine a été moins affectée par le COVID-19 au cours du premier trimestre en raison du début plus tardif de la pandémie dans ces régions. Le nombre de tests de routine a diminué en raison d’une baisse des examens de santé courants tandis que le nombre de tests d’urgence et pour le COVID-19 s’est accru.



Etapes réglementaires au premier trimestre

Partout dans le monde, les autorités de réglementation ont homologué de nouveaux médicaments et tests de Roche, et approuvé des extensions du champ d’application de médicaments existants.



En Chine, l’Administration nationale des produits médicaux a homologué Tecentriq en association avec une chimiothérapie (carboplatine et étoposide) pour le traitement de première ligne des patients atteints de cancer du poumon à petites cellules de stade étendu.



La Commission européenne a homologué Polivy en association avec la bendamustine et MabThera/Rituxan dans le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire qui ne peuvent pas recevoir de greffe de cellules souches hématopoïétiques.



La Commission a également homologué Venclexta/Venclyxto en association avec Gazyva/Gazyvaro pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique non précédemment traitée.



Autres étapes réglementaires franchies au premier trimestre 2020:

Produit pharmaceutique Statut Indication Tecentriq Etats-Unis, Examen prioritaire Tecentriq pour le traitement en monothérapie de première ligne (traitement initial) des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé non épidermoïde ou épidermoïde sans mutations de l’EGFR ou de l’ALK présentant un niveau d’expression élevé du PD-L1 (type sauvage [wild-type] TC3/IC3), tel que déterminé par l’analyse des biomarqueurs. Tecentriq Etats-Unis, demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) dans le cadre du programme pilote Real-Time Oncology Review



Roche a déposé une sBLA auprès de la FDA pour Tecentriq en association avec Avastin dans le traitement des patients présentant un carcinome hépatocellulaire – forme la plus courante de cancer du foie – non résécable, n’ayant pas reçu de traitement systémique antérieur. La FDA examine cette demande dans le cadre du programme pilote Real-Time Oncology Review, dont l’objectif est d’optimiser le processus d’examen pour accélérer la mise à disposition de traitements sûrs et efficaces. Tecentriq Chine, demande de licence biologique supplémentaire acceptée et examen prioritaire En janvier, les autorités chinoises ont accepté la demande de licence biologique supplémentaire et accordé une procédure d’examen prioritaire en février 2020. Perjeta, Herceptin Etats-Unis, demande de licence biologique (Biologics License Application, BLA) auprès de la FDA La FDA a accepté le dossier de demande de licence biologique déposé par Roche pour l’association à doses fixes de Perjeta et Herceptin avec de la hyaluronidase, administrée par injection sous-cutanée en association avec une chimiothérapie intraveineuse pour le traitement des patients éligibles atteints de cancer du sein HER2-positif. Esbriet Etats-Unis, statut de percée thérapeutique accordé par la FDA La FDA accorde un statut de percée thérapeutique à Esbriet, médicament de Roche, pour le traitement des pneumopathies interstitielles inclassables. Xofluza Etats-Unis, demande d’homologation auprès de la FDA La FDA accepte la demande d’homologation déposée par Roche pour Xofluza dans le traitement de la grippe chez les enfants. La demande vise l’homologation d’une nouvelle formulation, venant s’ajouter à celle existante, de Xofluza: des granulés pour suspension buvable destinés aux patients âgés de un an ou plus atteints de la grippe.



La FDA accepte également une demande d’homologation complémentaire pour étendre l’indication de Xofluza à une administration prophylactique après exposition au virus, afin de prévenir une infection grippale suite à un contact avec une personne infectée.



Division Diagnostics – principaux lancements au premier trimestre 2020

Le test de dépistage du coronavirus cobas SARS-CoV-2 a été développé en seulement six semaines et a bénéficié d’une autorisation d’utilisation d’urgence délivrée par la FDA. Il est aussi disponible sur les marchés acceptant le marquage CE. Ce test est destiné à une utilisation sur les systèmes cobas 6800 et 8800 entièrement automatisés de Roche, qui sont largement disponibles partout dans le monde. Les hôpitaux et les laboratoires peuvent désormais réaliser ce test sur ces analyseurs à haut débit qui fournissent des résultats dans les délais les plus rapides: les systèmes cobas 6800 et 8800 permettent d’obtenir respectivement 1440 et 4128 résultats en huit heures. Cela signifie qu’un plus grand nombre de tests pourra être effectué plus rapidement, apportant une certitude aux patients, aux professionnels de santé et aux populations du monde entier.





Le test CINtec Plus Cytology a été homologué par la FDA comme premier test de triage reposant sur un biomarqueur destiné aux femmes dont les résultats du test de dépistage primaire du cancer du col de l’utérus, réalisé à l’aide du test cobas 4800 HPV, est positif pour le papillomavirus humain. Cette technologie basée sur les biomarqueurs simplifie la prise de décisions cliniques en fournissant des résultats faciles à interpréter, de sorte que les médecins et les patientes n’aient pas d’hésitation quant aux étapes suivantes.

Le test cobas HPV a été validé par la FDA pour une utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800 dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus. Ce test permet d’identifier les femmes présentant un risque de cancer du col de l’utérus, l’objectif recherché étant de repérer et de traiter des lésions précancéreuses à un stade précoce afin de stopper la progression de la maladie.



Principales étapes de développement au premier trimestre 2020

Les dépôts de dossiers d’homologation et les lancements de produits pour 2020 sont dans l’ensemble bien engagés. Nous sommes également en bonne voie en ce qui concerne les résultats d’études pivots et les lancements d’études pivots en 2020. Alors que, d’une manière générale, les études cliniques dans le domaine de l’oncologie semblent se poursuivre sans retard majeur, le COVID-19 pourrait avoir un impact sur les études portant sur des maladies chroniques. Nous nous efforçons de garantir la continuité de toutes les études, avec le soutien continu des autorités de santé, mais l’impact final dépendra de la durée et de la gravité de la pandémie.



En coopération avec la FDA, Roche a débuté une étude de phase III randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en collaboration avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), afin d’évaluer l’innocuité et l’efficacité d’Actemra/RoActemra plus le traitement de référence chez des patients adultes hospitalisés atteints de pneumonie sévère liée au COVID-19, par comparaison avec un placebo plus le traitement de référence.



Un test sérologique ciblant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 chez les personnes exposées à ce virus, responsable du COVID-19, se trouve en phase avancée de développement. Réaliser des tests ciblant les anticorps est essentiel pour identifier les personnes susceptibles d’avoir été infectées par le virus, tout particulièrement lorsqu’elles n’ont pas présenté de symptômes. Roche travaille en étroite collaboration avec les autorités de santé et vise une mise à disposition de ce test sérologique au début du mois de mai dans les pays acceptant le marquage CE. Roche travaille aussi activement avec la FDA en vue d’obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence. Roche prévoit une augmentation accélérée de ses capacités de production pour atteindre plusieurs dizaines de millions de tests par mois d’ici juin, avec une intensification supplémentaire aussi rapidement que possible.



Les résultats à un an de la partie 2 pivot de Sunfish, étude mondiale contrôlée par placebo évaluant le risdiplam chez des patients âgés de 2 à 25 ans atteints d’amyotrophie spinale (AS) de type 2 ou 3, ont montré que la variation depuis le début de l’étude du critère d’évaluation primaire, mesurée à l’aide de l’échelle de mesure de la fonction motrice à 32 items (Motor Function Measure 32), a été significativement plus importante chez les patients traités par le risdiplam que chez ceux traités par le placebo.



L’étude de phase III VIALE-A a satisfait à ses deux critères d’évaluation primaire, à savoir la survie globale et le taux de rémission complète composite. Venclexta/Venclyxto en association avec l’azacitidine, agent hypométhylant, a montré une amélioration statistiquement significative de la survie globale chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë non précédemment traitée, chez lesquels une chimiothérapie d’induction intensive était inenvisageable, par comparaison avec l’azacitidine administrée seule. Venclexta/Venclyxto est développé par AbbVie et Roche.

La FDA a accordé le statut de dispositif innovant (Breakthrough Device Designation) au score Elecsys GALAD. Combinant le sexe et l’âge aux résultats des tests Elecsys AFP, AFP-L3 et PIVKA-II d’analyse des biomarqueurs, ce score algorithmique est destiné à faciliter le diagnostic du carcinome hépatocellulaire de stade précoce.

Division Pharma

Médicaments les plus vendus Ventes totales Etats-Unis Europe Japon Secteur international* Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Avastin 1497 -13 586 -27 423 -3 181 -5 307 5 MabThera/Rituxan 1389 -15 973 -14 123 -24 17 -39 276 -9 Herceptin 1207 -24 475 -38 193 -32 40 -26 499 4 Ocrevus 1112 38 898 29 156 79 - - 58 119 Perjeta 1011 22 395 -1 307 21 74 49 235 83 Actemra/RoActemra 666 30 296 44 209 27 89 6 72 27 Tecentriq 644 99 376 79 145 169 69 111 54 101 Hemlibra 521 146 353 119 78 216 74 207 16 ** Xolair 468 3 468 3 - - - - - - Kadcyla 428 55 204 68 132 43 18 3 74 63 * Asie-Pacifique, EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine, Canada, autres ** Plus de 500%

Produits pharmaceutiques clés

Avastin (-13%), pour le traitement des formes avancées de cancer du côlon et du rectum, du sein, du poumon, du rein, du col de l’utérus et de l’ovaire, ainsi que pour le traitement du glioblastome (type de tumeur cérébrale) récidivant. Les ventes ont été affectées par la concurrence des biosimilaires aux Etats-Unis et au Japon.



MabThera/Rituxan (-15%), pour le traitement de certains cancers du sang, de la polyarthrite rhumatoïde et de certains types de vascularite. Aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, les ventes ont été affectées par la concurrence des biosimilaires.



Herceptin (-24%), pour le traitement du cancer du sein HER2-positif et du cancer de l’estomac HER2-positif métastatique. Les ventes ont été affectées par la concurrence des biosimilaires aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Aux Etats-Unis, le passage à Kadcyla dans le contexte adjuvant a également eu un impact sur les ventes. Le secteur international a fait état d’une croissance des ventes.



Actemra/RoActemra (+30%), pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de certaines formes d’arthrite juvénile idiopathique et de l’artérite à cellules géantes, ainsi que du syndrome de libération de cytokines sévère ou menaçant le pronostic vital induit par des lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (chimeric antigen receptor, CAR). Toutes les régions ont fait état d’une croissance des ventes, stimulée par la demande constante pour la formulation sous-cutanée. Une étude internationale de phase III évaluant Actemra/RoActemra dans le traitement de la pneumonie liée au COVID-19 a été lancée dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis et au Japon.



Xolair (+3%, Etats-Unis uniquement), pour le traitement de l’urticaire idiopathique chronique et de l’asthme allergique.



Lucentis (-13%, Etats-Unis uniquement), pour le traitement de maladies oculaires, notamment la forme néovasculaire (ou «humide») de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, l’œdème maculaire consécutif à l’occlusion d’une veine de la rétine, l’œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique. En raison de la pandémie de COVID-19, des patients ont retardé leur visite chez leur médecin et donc repoussé la prise d’un traitement.





Evénements marquants concernant les médicaments lancés depuis 2012

Ocrevus (première homologation en 2017; 1,1 milliard de CHF, +38%), pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP), tant de forme récurrente que de forme primaire progressive. Plus de 150 000 patients atteints de SEP ont été traités par Ocrevus dans le monde, dans le cadre d’études et dans la pratique clinique. Les données recueillies continuent de faire apparaître un profil bénéfice-risque cohérent et favorable. La forte demande de ce médicament dans ces deux indications s’est poursuivie.



Perjeta (première homologation en 2012; 1,0 milliard de CHF, +22%), pour le traitement du cancer du sein HER2-positif. Les ventes ont fortement progressé dans le Secteur international. La demande accrue de Perjeta pour le traitement adjuvant du cancer du sein de stade précoce est favorable à la poursuite de sa forte croissance.



Tecentriq (première homologation en 2016; 644 millions de CHF, +99%), pour le traitement, seul ou en association avec des traitements ciblés et/ou des chimiothérapies, de différentes formes de cancer du poumon non à petites cellules et à petites cellules, de certains types de cancer urothélial métastatique et du cancer du sein triple-négatif PD-L1-positif métastatique. Toutes les régions ont fait état d’une forte progression de leurs ventes, principalement sous l’impulsion des indications de cancer du poumon à petites cellules de stade étendu et de cancer du sein triple-négatif.



Hemlibra (première homologation en 2017; 521 millions de CHF, +146%), pour le traitement des patients atteints d’hémophilie A avec inhibiteurs du facteur VIII. Ce médicament a aussi été homologué pour le traitement des patients atteints d’hémophilie A sans inhibiteurs du facteur VIII. Hemlibra est le seul traitement prophylactique qui peut être administré par voie sous-cutanée et avec plusieurs options posologiques (une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les quatre semaines). Aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, Hemlibra remporte un très grand succès.



Kadcyla (première homologation en 2013; 428 millions de CHF, +55%), pour le traitement du cancer du sein HER2-positif. La hausse de la demande de Kadcyla a été portée par les Etats-Unis, l’Europe et le secteur international, grâce notamment à son utilisation en contexte adjuvant chez les patients présentant une maladie résiduelle invasive.



Esbriet (première homologation en 2014; 292 millions de CHF, +22%), pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Les ventes ont continué de progresser, portées par la croissance aux Etats-Unis et en Europe.



Alecensa (première homologation en 2015; 268 millions de CHF, +43%), pour le traitement du cancer du poumon ALK-positif. Alecensa a continué à afficher une croissance de ses ventes dans toutes les régions, le secteur international et l’Europe étant les principaux moteurs.



Gazyva/Gazyvaro (première homologation en 2013; 165 millions de CHF, +49%), pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), du lymphome folliculaire réfractaire au rituximab et du lymphome folliculaire avancé non précédemment traité. Les ventes ont progressé dans toutes les régions.



Polivy (première homologation en 2019; 38 millions de CHF), pour le traitement, en association, des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire.



Xofluza (première homologation en 2018; 28 millions de CHF, +371%), pour le traitement de la grippe aiguë non compliquée chez les patients de 12 ans et plus, et chez les patients présentant un risque élevé de développer des complications liées à la grippe.



Rozlytrek (première homologation en 2019; 3 millions de CHF), pour le traitement du cancer du poumon présentant une mutation d’un gène spécifique et des tumeurs solides avec une fusion de gènes particulière. Au Japon, Rozlytrek a été homologué dans le traitement du NSCLC avec fusion du gène ROS1.

Division Diagnostics

Ventes Mio CHF En % des ventes Variation en % Janvier – mars 2020 2020 2019 2020 2019 A TCC En CHF Division Diagnostics 2881 2899 100,0 100,0 +5 -1 Unités Centralised and Point of Care Solutions 1572 1681 54,5 58,0 -1 -6 Molecular Diagnostics 614 502 21,3 17,3 +29 +22 Diabetes Care 425 465 14,8 16,0 -2 -9 Tissue Diagnostics 270 251 9,4 8,7 +12 +8 Régions Europe, Moyen-Orient, Afrique 1215 1210 42,2 41,7 +7 0 Amérique du Nord 835 764 29,0 26,4 +12 +9 Asie-Pacifique 545 652 18,9 22,5 -11 -16 Amérique latine 181 179 6,3 6,2 +20 +1 Japon 105 94 3,6 3,2 +14 +12



Au premier trimestre 2020, les ventes dans différents secteurs d’activité se sont montrées volatiles, ce qui s’explique en partie par l’impact de la pandémie de COVID-19. De manière générale, le nombre de tests d’urgence et pour le COVID-19 a fortement augmenté tandis que celui des tests de routine a diminué en raison de la baisse des examens médicaux courants. Cependant, le portefeuille de tests étendu et diversifié de Roche, ainsi que le nombre important d’instruments Roche installés dans le monde ont permis de contrebalancer ces effets.



Les ventes de Centralised and Point of Care Solutions sont en repli de 1%, l’activité d’immunodiagnostic (-4%) étant fortement affectée par l’arrêt des activités lié au COVID-19 en Chine. Cette évolution a été partiellement contrebalancée par les tests Point of Care (+8%), dont les analyses des gaz sanguins.



Les ventes de Molecular Diagnostics sont en hausse de 29%, avec une progression de 32% dans le secteur sous-jacent des tests moléculaires. La croissance a été portée par la PCR quantitative (détection de cibles moléculaires/génétiques) et la purification d’acides nucléiques (isolation et purification de matériel génétique), la virologie (essentiellement coronavirus et virus de la grippe), le diagnostic du cancer du col de l’utérus, le dépistage sanguin et le séquençage. De janvier 2020 à fin mars 2020, Roche a multiplié par près de dix sa capacité de production (réactifs et consommables) pour les tests de dépistage du SARS-CoV-2. Ces efforts ont porté sur le portefeuille de produits destinés aux analyseurs MagNa Pure et LightCycler qui ont contribué au dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 sur le marché depuis janvier, mais aussi sur le développement et la mise à disposition du premier test haut débit cobas SARS-CoV-2 destiné à une utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800 entièrement automatisés. Dans le domaine de la virologie, les tests de routine, notamment pour le VHB et le VHC, ont accusé un recul en raison du transfert des ressources vers les tests de dépistage du SARS-CoV-2.

Les ventes de Diabetes Care sont en baisse de 2%, principalement en raison de la pression exercée sur les prix pour les produits de contrôle de la glycémie dans la région EMEA, notamment en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, mais aussi en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, particulièrement en Chine. Cette évolution a été partiellement contrebalancée par une croissance des ventes des gammes de produits Accu-Chek Guide et Accu-Chek Instant. Les solutions numériques de gestion du diabète Accu-Chek SugarView, RocheDiabetes Care Platform et mySugr ont reçu un accueil positif.



Les ventes de Tissue Diagnostics ont progressé de 12%. La croissance a été portée par les activités de coloration avancée et soutenue par les ventes d’instruments, la croissance étant ici de retour suite à la résolution des retards d’approvisionnement au deuxième semestre 2019. Sur le plan régional, la croissance des ventes a été portée par l’Amérique du Nord (+12%) et EMEA (+9%).



A propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.



Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.



Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la onzième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l’une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.



Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2019, Roche comptait environ 98 000 employés dans le monde et a consacré 11,7 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 61,5 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.



Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.



[1] Sauf mention contraire, tous les taux de croissance indiqués dans ce document sont exprimés à taux de change constants (TCC: moyenne pour 2019)

[2] En Europe: MabThera/Rituxan et Herceptin; au Japon: MabThera/Rituxan, Herceptin et Avastin; aux Etats-Unis: Herceptin, Avastin et MabThera/Rituxan

[3] EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique

