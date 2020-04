22 april 2020

AkzoNobels eerste kwartaal resultaten laten een verbetering van de winstgevendheid zien van 31%, ondanks tegenwind door COVID-19

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert eerste kwartaal 2020 resultaten

Hoogtepunten Q1 2020:

Aangepast bedrijfsresultaat 1 31% gestegen naar € 214 miljoen (2019: €163 miljoen), ondanks de impact van COVID-19

31% gestegen naar € 214 miljoen (2019: €163 miljoen), ondanks de impact van COVID-19 Rendement op verkopen (ROS) (exclusief niet-toegewezen kosten) 2 steeg naar 12,4% (2019: 9,1%) met een 2% hogere prijs/mix

steeg naar 12,4% (2019: 9,1%) met een 2% hogere prijs/mix Bedrijfsresultaat 65% gestegen naar € 187 miljoen (2019: € 113 miljoen); Operationele marge (OPI) verbeterde tot 9,1% (2019: 5,2%)

Transformatie en overige besparingen hebben geleid tot een kostenverlaging van € 44 miljoen (vergeleken met het eerste kwartaal van 2019)

In Q1 van 2020 is in het kader van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van € 500 miljoen voor € 408 miljoen aan aandelen teruggekocht

Q1 2020 (vergeleken met Q1 2019)

Omzet 6% lager en 5% lager in constante valuta 3 , met een positieve prijs/mix van 2% meer dan geneutraliseerd door 7% lagere volumes, voornamelijk door de impact van COVID-19

, met een positieve prijs/mix van 2% meer dan geneutraliseerd door 7% lagere volumes, voornamelijk door de impact van COVID-19 Bedrijfsresultaat was € 187 miljoen, inclusief € 27 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten (2019: € 113 miljoen inclusief € 50 miljoen negatieve geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten en non-cash waardeverminderingen); Operationele marge verbeterde tot 9,1% (2019: 5,2%)

Netto inkomsten van de hele operatie bedroegen € 114 miljoen (2019: € 65 miljoen)

Aangepaste winst per aandeel van voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 54% tot € 0,71 (2019: € 0,46), aangepaste winst per aandeel van de hele operatie bedroeg €0,59 (2019: €0,28)

AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker:

“Net als velen overal ter wereld hebben we te maken met de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt. De gezondheid en veiligheid van onze collega's heeft voor AkzoNobel absolute prioriteit. Daarnaast nemen we als bedrijf alle mogelijke maatregelen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en zorgen we er tevens voor dat AkzoNobel een sterke marktpositie behoudt om de storm te doorstaan.

Onze resultaten in het eerste kwartaal tonen aan dat onze transformatie volledig op schema lag, ook al waren de gevolgen van COVID-19 al goed merkbaar, met name in China en later in het kwartaal in alle overige regio's van de wereld. We zijn erin geslaagd onze prestaties verder te verbeteren, waardoor ons zakelijk rendement op verkopen met 330 basispunten is gestegen tot 12,4%. Deze resultaten zijn mogelijk dankzij de passie en inzet van alle werknemers van AkzoNobel, die hun werk – ook in het kader van onze 'Winning together' strategie- onder nooit eerder vertoonde omstandigheden hebben moeten uitvoeren.

Terwijl het normale leven in China heel langzaam weer wordt hervat, zorgen de gevolgen van COVID-19 in een groot deel van de wereld voor toenemende economische tegenwind die een grote impact zal hebben op het tweede kwartaal. Hoewel we gedwongen zijn belangrijke onderdelen van onze transformatie te pauzeren en onze financiële doelstellingen voor 2020 op te schorten en we staan klaar om ons positieve momentum weer op te pakken zodra de markten weer in stabieler vaarwater verkeren.”





AkzoNobel in € miljoenen Q1 2019 Q1 2020 Δ% Δ% CC3 Omzet 2.185 2.058 (6%) (5%) Aangepast bedrijfsresultaat1 163 214 31% ROS 7,5% 10,4% ROS exclusief niet-toegewezen kosten2 9,1% 12,4% Bedrijfsresultaat 113 187 65%

Recente hoogtepunten





Lancering ultieme roestwerende metaalverf

AkzoNobel heeft een nieuwe serie watergedragen verven op de markt gebracht die garant staan voor een superieure metaalbescherming. Hammerite Ultima kan direct op elke metalen ondergrond, al dan niet verroest, worden aangebracht zonder dat eerst een primer nodig is. Het nieuwe product, dat onder meer geschikt is voor poorten, hekken, leuningen en tuinmeubelen, is nu verkrijgbaar in Duitsland, Spanje en Frankrijk en zal te zijner tijd op andere markten worden gelanceerd.



Gemeenschapszorgproject in India verlegt focus naar hulp bij COVID-19

Inwoners van een dorp nabij Bangalore ondergaan een eerste screening om besmetting met COVID-19 aan te tonen via een bestaand digitaal gezondheidsinitiatief dat deel uitmaakt van het AkzoNobel Cares-programma. In reactie op de uitbraak werd de focus van het gemeenschapsproject verlegd om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus. Tot op heden zijn meer dan 1.000 mensen getest.



Snelle reactie draagt bij aan bouw van ziekenhuis in China

Toen de Chinese autoriteiten aankondigden dat zij in sneltreinvaart een ziekenhuis wilden bouwen in Yinchuan – de hoofdstad van de autonome regio Ningxia Hui – schoot de lokale AkzoNobel-organisatie direct te hulp. Het ziekenhuis werd gebouwd als een uitbreiding van het bestaande Fourth People's Hospital van Ningxia. Tijdens het lentefestival in februari - naarmate het werk vorderde - werd duidelijk dat er een tekort was aan verf. AkzoNobel kwam direct in actie en doneerde 450 blikken Dulux Pro-binnenverf. Mede dankzij deze bijdrage konden de nieuwe gebouwen op tijd worden opgeleverd (in slechts 15 dagen) om te voorzien in een dringende behoefte als gevolg van de COVID-19-uitbraak.



Deal met toonaangevende autofabrikant

De BMW Group heeft voor een groot deel van zijn distributienetwerk over de hele wereld AkzoNobel gekozen als leverancier van producten en diensten voor het overspuiten van voertuigen. De deal trad op 1 februari in werking in 44 landen en houdt in dat de merken Sikkens en Lesonal nu zijn goedgekeurd voor lakreparaties van BMW- en Mini-personenauto's bij erkende dealers, reparateurs, importeurs en landelijke vestigingen van de BMW Group.



Automotive Training Center in Polen verdubbeld in omvang

Een van de automotive training centers van AkzoNobel heeft een grondige metamorfose ondergaan. De nieuwe faciliteit in Pruszków in Polen is na een renovatie en uitbreiding twee keer zo groot en is nu AkzoNobels meest geavanceerde trainingscentrum van Europa. Uitgerust met de modernste technologie gaat het trainingscentrum dienst doen als centrum voor leren en samenwerking, dat jaarlijks plek biedt aan meer dan 1.000 personen.



Eerste serie duurzaamheidsambities voor 2030 aangekondigd

AkzoNobel heeft de eerste reeks ambitieuze duurzaamheidsambities aangekondigd, die zijn ontwikkeld om als doelgericht verf- en coatingsbedrijf sneller richting een afvalvrije productie te komen en een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 mogelijk te maken. Deze twee belangrijkste ambities – en de bijbehorende doelen – vormen de eerste van een reeks maatregelen en focus op het element 'Planet' van de nieuwe duurzaamheidsaanpak 'People. Planet. Paint.' van het bedrijf. De bijbehorende doelen voor 2030 omvatten een afname van 30% van het energieverbruik, 100% duurzame elektriciteit, 100% hergebruik van water op de AkzoNobel-locaties waar op dit moment het meeste water wordt gebruikt en nul niet-herbruikbaar restafval.

Vooruitzichten:

AkzoNobel heeft in reactie op de aanzienlijke verstoring van de markt die het gevolg is van de COVID-19 pandemie belangrijke onderdelen van de ondernemingstransformatie gepauzeerd en de financiële doelstellingen voor 2020 opgeschort. De gevolgen van COVID-19 zorgen in een groot deel van de wereld voor toenemende tegenwind en zullen een grote impact hebben op het tweede kwartaal. De ontwikkeling van de vraag verschilt per regio en segment in een onzekere macro-economische omgeving. De grondstoffenkosten hebben naar verwachting een licht gunstig effect op de eerste helft van 2020. Er zijn programma’s voor continue kostenbeheersing en kostenbesparing om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Zodra de markten weer stabiliseren, is AkzoNobel van plan het positieve momentum weer op te pakken en de prestaties in lijn te brengen met die van de koplopers in de branche. Als onderneming streven we naar een leverage ratio tussen 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA tegen het eind van 2020 om onze sterke credit rating vast te houden.

Het rapport voor het eerste kwartaal van 2020 kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q12020

1 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten

2 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet van Decorative Paints en Performance Coatings; uitgezonderd niet-toegewezen kosten

3 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Over AkzoNobel

AkzoNobel heeft een passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven en lakken en zijn dé referentie in kleur en bescherming sinds 1792. Klanten over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Dulux, International, Sikkens en Interpon. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam. AkzoNobel is actief in meer dan 150 landen en heeft ongeveer 33.500 getalenteerde mensen in dienst, die gepassioneerd zijn over het leveren van hoogwaardige producten en diensten. https://www.akzonobel.com/en/nl

Safe harbor statement

This media release contains statements which address such key issues as AkzoNobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, products in the pipeline and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be under-stood that many factors could cause forecast and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures, as well as significant market disruptions such as the impact of pandemics. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business, please see our latest annual report. www.akzonobel.com .

