April 22, 2020 01:00 ET

Aspo Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

22.4.2020 klo 8.00



Aspo Oyj – Johdon liiketoimet – Gustav Nyberg

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nyberg, Gustav

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437000TB0GHDHLPX677_20200421175508_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-04-20

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

(X) Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 30 000 Yksikköhinta: 5,86 EUR

(2): Volyymi: 19 857 Yksikköhinta: 5,86 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 49 857 Keskihinta: 5,86 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-04-20

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 30 000 Yksikköhinta: 5,86 EUR

(2): Volyymi: 19 857 Yksikköhinta: 5,86 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 49 857 Keskihinta: 5,86 EUR

ASPO OYJ



Arto Meitsalo

talousjohtaja

Lisätietoja:

Arto Meitsalo, talousjohtaja, puh. 040 551 1422, arto.meitsalo@aspo.com





Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.





