Communiqué de presse

22 avril 2020 - N° 8

Renouvellements P&C d’avril 2020

SCOR Global P&C renouvelle avec succès

son portefeuille au 1er avril 2020

A l’issue des renouvellements du 1er avril 2020, SCOR Global P&C augmente son volume de primes brutes en réassurance de 5,7%1, à taux de change constants2, pour atteindre EUR 504 millions, tout en bénéficiant d’une amélioration générale des conditions de marché comme en témoigne une augmentation tarifaire moyenne de 6,6%1.

La région Asie-Pacifique représente 57%1 des renouvellements du 1er avril 2020, avec deux marchés principaux :

Au Japon, SCOR Global P&C enregistre une croissance de 5,4%, bénéficiant de hausses tarifaires et de cessions rentables supplémentaires. En outre, SCOR Global P&C a redéployé une partie de ses capacités vers des tranches de risque de plus faible fréquence, après deux exercices impactés par des catastrophes naturelles de grande ampleur. Les clients japonais ont démontré une nouvelle fois leur vision de long terme des achats de réassurance, ce qui se traduit par une compensation significative des sinistres liés aux catastrophes naturelles en 2018 et en 2019 ;

En Inde, SCOR Global P&C profite de son implantation locale pour développer son portefeuille et tirer parti de l’amélioration des conditions de ce marché amorcée en 2019, ce qui se traduit par une croissance des primes de l’ordre de 30%. Les renouvellements sont toujours en cours pour la branche Agriculture, où SCOR dispose d’une solide position.

Aux États-Unis, SCOR Global P&C poursuit une politique de souscription très maîtrisée, à l’instar de celle menée lors des renouvellements de janvier. Une attention particulière a été portée à l’amélioration de la rentabilité, notamment par des ajustements tarifaires. Cette approche rigoureuse se traduit par une légère contraction du volume de primes, SCOR Global P&C choisissant de ne pas renouveler ou de réduire sa participation dans les traités ne satisfaisant pas son objectif de rentabilité.

Ces renouvellements réussis témoignent du fait que SCOR Global P&C est pleinement opérationnel. Le plan de continuité d’activité est pleinement activé. Ceci constitue une preuve de la résilience du modèle opérationnel de SCOR, qui lui permet de poursuivre ses activités, de maintenir ses relations étroites avec ses clients et de continuer à générer des flux de trésorerie dans ce contexte difficile.

S’agissant des assurances de spécialités, SCOR Global P&C poursuit son développement, améliorant les conditions tarifaires et les conditions contractuelles. La poursuite de la correction du marché touche la plupart des branches d’activité et des géographies, avec un relèvement significatif des tarifs.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « À l’occasion des renouvellements du 1er avril 2020, SCOR Global P&C fait une nouvelle fois preuve de rigueur dans son approche en matière de souscription, veillant tant à l’adéquation des tarifs qu’à la gestion prudente de ses expositions. Nous avons enregistré des résultats globalement très satisfaisants, avec une forte croissance sur les marchés et segments qui présentaient des tarifs et conditions conformes à nos objectifs, et en renonçant à d’autres opportunités dont la rentabilité nous semblait insuffisante. Le Japon constitue une bonne illustration de notre approche stratégique : nous avons réussi à y enregistrer une croissance de 5,4%, l’évolution des primes en Catastrophes Naturelles (due à la réorganisation de notre portefeuille, désormais moins exposé aux événements à plus faible fréquence) se trouvant largement compensée par le développement de nos autres branches d’activité ».

1 Hors Agriculture, dont les renouvellements, qui représentent environ EUR 90 millions de primes à l’échelle mondiale, sont retardés pour des raisons propres à ce marché.







2 Taux de change au 31 décembre 2019







