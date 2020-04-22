 

AUCTION DATE200422
CREDIT RATING CLASS1
FIXED PURCHASE RATE0.55 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT746 MLN
ACCEPTED VOLUME 746 MLN
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
NUMBER OF BIDS3


AUCTION DATE200422
CREDIT RATING CLASS2
FIXED PURCHASE RATE0.85 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT700 MLN
ACCEPTED VOLUME 700 MLN 
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
﻿NUMBER OF BIDS2