Selskabsmeddelelse nr. 13/2020

Holbæk, den 22. april 2020





Nedjustering af resultatforventninger for 2020

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 9/2020 af 18. marts 2020 hvor sparekassen, henset til den eskalerende udvikling i Covid-19 situationen, suspenderede de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020, offentliggøres sparekassens resultat for første kvartal 2020 samt justerede resultatforventninger for 2020.

Som følge af den makroøkonomiske usikkerhed, der er opstået i forbindelse med Covid-19 pandemien, herunder faldende kurser og udvidelse af kreditspænd på realkreditobligationer samt forventede højere nedskrivninger og deraf forøgede ledelsesmæssige skøn, nedjusteres sparekassen resultatforventninger.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 udgjorde sparekassens forventninger til 2020 et resultat i niveauet 230–270 mio. kr. før skat.

De opdaterede forventninger for 2020 udgør nu et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr.

Resultatet i første kvartal 2020 er positivt påvirket af en meget tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen, der stiger med 38 %, hvilket bringer indtjening pr. omkostningskrone (1,62 kr.) tæt på det finansielle mål, sparekassen har fastsat og målrettet arbejder efter i strategien ”NYE VEJE”, der løber frem til udgangen af 2021.

På grund af usikkerheden i forbindelse med Covid-19 udgør nedskrivninger på udlån m.v. i første kvartal 2020 73,9 mio. kr. Der er i opgørelsen af sparekassens gruppevise nedskrivninger foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 78 mio. kr., som er afsat til dækning af eventuelle konsekvenser af Covid-19. De samlede ledelsesmæssige skøn, der er hensat, udgør herefter 123 mio. kr., svarende til ca. 1 % af sparekassens udlån.

På trods af de store reservationer realiseres et resultat i første kvartal 2020 på 46,8 mio. kr. før skat.

Sparekassens kvartalsrapport for første kvartal 2020 offentliggøres i sin helhed den 11. maj 2020.









Hovedtal

1.000 kr.







Sparekassen Sjælland- Fyn A/S Koncernen



Resultatposter 1. kvartal 20 Indeks* 1. kvartal 19 Netto rente- og gebyrindtægter 311.655 114 273.277 Andre driftsindtægter 5.204 59 8.797 Udgifter til personale og administration 178.321 102 174.562 Af- og nedskrivninger på aktiver 11.745 72 16.311 Andre driftsudgifter 5.574 163 3.429 Basisindtjening 121.219 138 87.772 Kursreguleringer -24.564 2.096 -1.172 Nedskrivninger på udlån m.v. 73.900 840 8.801 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder



24.072



3.400



708 Resultat før skat 46.827 60 78.507 Skat 3.115 43 7.217 Resultat efter skat 43.712 61 71.290

* Indeks 31.3.2020 i forhold til 31.3.2019

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

