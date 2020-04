Rockwool International A/S

April 22, 2020 04:11 ET

April 22, 2020 04:11 ET

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 20 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

22. april 2020

ROCKWOOL International A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 2/2020 har ROCKWOOL International A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 6. februar 2020 og til og med den 5. februar 2021. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 80 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 15. – 21. april 2020 er foretaget følgende køb:

Dato Antal A-aktier Gennemsnitlig købspris



A-aktier (DKK) Samlet beløb



A-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 10.497 13.834.308 15. april 2020 100 1.292,08 129.208 16. april 2020 100 1.271,94 127.194 17. april 2020 100 1.311,06 131.106 20. april 2020 100 1.326,84 132.684 21. april 2020 150 1.296,16 194.424 Akkumuleret under programmet (A-aktier) 11.047 14.548.924





Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 162.400 224.172.292 15. april 2020 2.500 1.297,50 3.243.750 16. april 2020 2.500 1.286,66 3.216.650 17. april 2020 2.000 1.342,81 2.685.620 20. april 2020 2.000 1.364,64 2.729.280 21. april 2020 2.300 1.335,92 3.072.616 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 173.700 239.120.208

ROCKWOOL International A/S ejer herefter 11.047 A-aktier og 240.978 B-aktier svarende til 1,15 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 15. – 21. april 2020 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Thomas Harder

Director, Group Treasury & Investor Relations

ROCKWOOL International A/S

+45 46 55 86 77

Vedhæftede filer