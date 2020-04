VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine concentrée sur l’application de nouveaux protocoles de traitement naturels mettant l’accent sur la médecine psychédélique afin de traiter un large éventail de troubles et de carences, continue de faire progresser son portefeuille d’essais cliniques grâce à l’obtention d’un approvisionnement à long terme de psilocybine pour ses études précliniques sur le trauma crânier léger (TCL) et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) présentement en cours à la Miller School of Medicine de l’Université de Miami. La société est heureuse d’annoncer que son partenaire de recherche et chercheur principal, le Dr Michael Hoffer, a obtenu un approvisionnement durable en psilocybine, un produit réglementé selon l’annexe 1 de la DEA, qui sera utilisée pour ses études thérapeutiques à base de psilocybine présentement en cours.



La psilocybine doit être fournie par la même organisation qui a fourni à la fois les universités de Johns Hopkins et de Yale tout au long de leurs études et essais de recherche respectifs sur la psilocybine. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la filiale à 100 % de Champignon, Tassili Life Sciences Corp. (« Tassili »), mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques chez l’homme, dans le but de démontrer l’efficacité d’une combinaison de psilocybine et de cannabidiol dans le traitement de TCL avec un SSPT ou un SSPT distinct. Les résultats définitifs de ces études et d’éventuels essais cliniques sont attendus pour 2021.

« Nous espérons continuer de faire des progrès significatifs dans notre essai préclinique étudiant les effets d’une combinaison orale de psilocybine et de CBD sur le trauma crânien léger souvent associée au SSPT », a commenté le Dr Michael Hoffer. « Étant donné que le TCL associé à un SSPT est un trouble combiné qui affecte plus de 10 millions de personnes par an et n’a aucun traitement médical éprouvé, notre nouvelle combinaison de médicaments pourrait être une percée majeure dans le traitement de ces problématiques. »

La Miller Medical School de l’Université de Miami compte plus de 1 500 projets présentement en cours qui sont financés par plus de 200 millions de dollars de subventions externes et par des contrats avec des tiers. Le campus médical de la Miller School of Medicine comprend plus de 500 000 pieds carrés d’espace de recherche, ainsi qu’un parc de recherche ultramoderne de 1,8 million de pieds carrés prêt à accueillir des laboratoires.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d'une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d'anesthésiques et d'adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

W. Gareth Birdsall

PDG & directeur

E : info@champignonbands.com

T : +1 (613) 967-9655

POUR LES DEMANDES D’INVESTISSEURS :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné et n’acceptent pas la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l’exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peut » ou « se produira ». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s’y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d’affaires des marques Champignon décrits dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.