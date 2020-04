Vostok New Ventures Ltd.

Vostok New Ventures Ltd. ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") tillkännager att Bolagets rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020.

Bolaget kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation klockan 15:00 CEST onsdagen den 29 april 2020. Vid presentationen kommer Vostok New Ventures vd Per Brilioth att finnas tillgänglig för att kommentera rapporten samt den senaste tidens händelseutveckling.

Vidare kommer vd Per Brilioth att presentera det föreslagna domicilbytet från Bermuda till Sverige, vilket offentliggjordes av Bolaget den 7 april 2020, och övervägandena därtill. Deltagarna kommer beredas tillfälle att ställa frågor.

Vänligen ring nedanstående nummer 5 minuter innan telefonkonferensen startar.

Telefonnummer att ringa i Sverige: +46 (0)8 566 426 51

Telefonnummer att ringa i Storbritannien: +44 333 300 08 04

Telefonnummer att ringa i Nordamerika: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare: 34808986#

För att ta del av den interaktiva presentationen, vänligen logga in på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/d7b7kv6e

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

