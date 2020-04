April 22, 2020 11:45 ET

Bezons, le 22 avril 2020 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2019.



(en M€ - au 31 décembre) 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 33,4 31,3 +7 % CA Systèmes MBE 23,0 9,6 +140 % CA Évaporateurs 1,0 11,6 -91 % CA Services et accessoires 9,4 10,1 -7 % Marge brute

en % CA 9,9

29,6 % 11,1

35,6 % -1,2 M€ Résultat opérationnel courant

en % CA 0,9

2,7 % 0,1

0,4 % +0,8 M€ Résultat opérationnel

en % CA 0,9

2,7 % 0,0

0,0 % +0,9 M€ Résultat net

en % CA 1,1

3,3 % 0,3

1,0 % +0,8 M€

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’établit à 33,4 M€, en progression de 7 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de systèmes MBE, portées par le développement de la 5G, sont en croissance de 140 %. Cette progression compense l’atonie des ventes d’évaporateurs impactées par l’absence d’investissements dans l’industrie des écrans OLED. Les ventes de services et accessoires sont en léger retrait par rapport à 2018 (- 0,7 M€).

Résultats

Le résultat opérationnel ressort à 0,9 M€, en nette amélioration par rapport à 2018.

L’évolution du chiffre d’affaires par ligne de produit, ainsi que des dépenses non récurrentes de mise en service à hauteur de 0,5 M€, ont contribué à la baisse de 1,2 M€ de la marge brute sur l’exercice (9,9 M€ en 2019 contre 11,1 M€ en 2018).

Les coûts de structure sont en forte diminution de 2 M€ (9 M€ en 2019 contre 11 M€ en 2018) en raison de la baisse des charges administratives de 1,4 M€ (dont 1,1 M€ de charge non récurrente en 2018). Les charges commerciales sont stables. L’effort de R&D brut s’élève à 2,4 M€, au même niveau qu’en 2018.

Le résultat net s’établit à 1,1 M€, contre 0,3 M€ en 2018, soit une progression de 0,8 M€.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin décembre 2019 est positive de 5,9 M€, en augmentation de 3,4 M€ par rapport à fin décembre 2018. Cette progression résulte d’une réduction des stocks et d’une position favorable à fin 2019 des acomptes sur commandes reçus, ainsi que du bon niveau de la capacité d’autofinancement.

Les capitaux propres s’élèvent à 19,2 M€ et sont stables par rapport à 2018.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes au 31 décembre 2019 se maintient à un niveau élevé à 28,7 M€. Le carnet de commandes de systèmes MBE (21,8 M€) comprend 12 machines livrables en 2020, dont 5 de production. Le carnet de commandes des services et accessoires s’élève à 6,9 M€, stable par rapport à l’année précédente.

Perspectives 2020

Dans un contexte d’épidémie de Covid-19, RIBER a adapté son organisation afin de minimiser l'impact de cette crise sanitaire sur ses activités. La Société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et maintenir l’activité.

Les actions mises en place depuis le 13 mars permettent à RIBER de garder à ce jour près de la totalité de ses effectifs opérationnels, soit en télétravail soit en présentiel. La Société reste notamment en capacité de fabriquer et de livrer, tout en continuant à développer ses projets stratégiques. Cependant, la Société fait face à un ralentissement de son activité commerciale qui décale dans le temps certaines prises de commande notamment en Chine, la première zone géographique de RIBER, où le marché de la 5G reste toujours très porteur.

La Société reste parallèlement vigilante sur son niveau de trésorerie et entend avoir recours à certains dispositifs d’accompagnement mis en place par les autorités publiques.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Le Directoire proposera aux actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale du 23 juin 2020, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,03 € par action. Sa mise en paiement interviendra le 30 juin.

Assemblée Générale à huis clos

Compte tenu des restrictions de circulation et des mesures de confinement, l’Assemblée Générale du 23 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans présence physique des actionnaires. Ceux-ci seront incités à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l’Assemblée.

Agenda

30 avril 2020 : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2020 et rapport financier annuel 2019

trimestre 2020 et rapport financier annuel 2019 23 juin 2020 : Assemblée Générale à huis clos

Les états financiers annuels ont été arrêtés le 21 avril 2020 par le Directoire et ont reçu un avis favorable du Conseil de Surveillance. Ils seront repris dans le rapport financier annuel 2019 qui sera disponible le 30 avril 2020 sur le site Internet de la Société dans sa version en français ( www.riber.com ).

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

