April 22, 2020 11:45 ET

Första kvartalet 2020

Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (15,8) MSEK.

Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (1,33) SEK.

Substansvärdet uppgick till 704 MSEK (63,13 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.

Nettokassan uppgick till 188 MSEK (16,86 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.

Årsstämman 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

Substansen per aktie inklusive under kvartalet utbetald utdelning ökade med 3,9% under det första kvartalet 2020. Emellertid kan de turbulenta marknadsförhållanden som nu råder komma att väsentligt påverka värderingarna av NAXS investeringar i private equity fonder och övriga investeringar.

Avsnittet Framtidsutsikter i denna rapport redovisar en summarisk känslighetsanalys av hur en värdeförändringar i NAXS investeringar påverkar företagets resultat och substansvärde.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2020

1/1–31/3 2019

1/1–31/3 Resultat efter skatt, TSEK -3 950 15 839





2020

31/3 2019

31/12 Andelar i private equity fonder, TSEK 497 471 436 026 Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 71 57 Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 111 024 73 313 Total exponering mot private equity fonder, TSEK 608 495 509 339 Övriga investeringar, TSEK



Total exponering mot private equity fonder, TSEK 18 839 64 052 Nettokassa, TSEK 188 012 260 430 Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 44,61 36,61 Övriga investeringar per aktie, SEK 1,69 5,38 Nettokassa per aktie, SEK 16,86 21,87 Eget kapital per aktie, SEK 63,13 63,75 Börskurs, SEK 44,50 48,40





