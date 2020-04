Spineway

Signature d'un contrat exclusif avec le distributeur japonais MURANAKA Médical instruments

Spineway, spécialisée dans la conception d’implants et instruments chirurgicaux innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, annonce la signature d’un accord commercial exclusif pour la distribution de ses produits au Japon avec la société MURANAKA Medical Instruments.

Cet accord fait suite à l’homologation en octobre dernier par les autorités sanitaires japonaises de la gamme de chirurgie mini-invasive Mont-Blanc MIS de Spineway. Fort d’un savoir-faire historique sur le continent asiatique, Spineway va pouvoir s’appuyer sur le réseau de vente et l’expertise de l’un des plus puissants importateurs/distributeurs de matériel médical au Japon, pour déployer ses produits sur le territoire.

Basée à Osaka, MURANAKA réalise plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et est présente dans les plus grandes villes du Japon. Disposant d’un département neurochirurgie, la société distribue une gamme large de matériels d’équipement et de consommables (implants) auprès des principaux hôpitaux japonais.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, a déclaré : « Nous sommes honorés et enchantés de ce partenariat avec la société MURANAKA qui représente le meilleur partenaire pour assurer la promotion de notre gamme Mont-Blanc MIS au Japon. Dès que cela sera possible, nous accompagnerons au mieux les équipes de MURANAKA sur les spécificités et les avantages des systèmes Spineway afin de développer les ventes de nos implants Premium sur le territoire japonais. »

Fort de cet accord, Spineway va pouvoir déployer ses implants sur l’un des plus importants marchés mondiaux de la chirurgie du rachis et accélérer ses ventes à plus forte valeur ajoutée.

Prochain RDV : 26 mai 2020 – Assemblée Générale

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

Spineway



Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555 Eligible PEA / PME



ALSPW



Euronext Growth Aelium Finances et communication



Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

Pièce jointe