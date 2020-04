Investeringsforeningen Multi Manager Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Formanden gennemgik ledelsens beretning og oplyste, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020. Ledelsens beretning og årsrapporten for 2019 herunder de tidligere udbetalte foreløbige udlodninger samt bestyrelsens honorar for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Tine Roed, Kim Høibye, Erik Højberg Nielsen og Mads Jensen.

Som revisor for foreningen genvalgtes Ernst & Young P/S.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil