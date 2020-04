April 22, 2020 15:58 ET

April 22, 2020 15:58 ET

MONTRÉAL, 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement Legault a annoncé aujourd’hui qu’il rouvrirait graduellement les écoles au cours des prochaines semaines. Le syndicat des Teamsters se questionne à savoir si le ministère de l’Éducation a évalué les impacts de cette décision sur les chauffeurs d’autobus scolaires.



Une partie non négligeable de ces chauffeurs-euses sont en préretraite ou à la retraite, donc plus âgés. Ils travaillent dans cette industrie pour arrondir leurs fins de mois. Les risques qu’ils puissent contracter le virus et être gravement malades est une perspective qui ne leur plaît évidemment pas. Par conséquent, plusieurs d’entre eux pourraient être tentés de ne pas reprendre le travail.

Plusieurs autres travailleurs-euses dans ce secteur d’activité sont des mères monoparentales qui ne peuvent pas se permettre de tomber malade puisqu’elles sont le seul et unique soutien familial dans bien des cas.

De plus, comment les enfants seront-ils gérés à bord des véhicules? Comment le principe de distanciation sociale sera-t-il appliqué?

Selon certains observateurs, une deuxième vague de personnes touchées par la COVID-19 est à prévoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bref, les transporteurs scolaires, les commissions scolaires et les écoles composeront de quelle manière avec la COVID-19 et la reprise des classes?

En conclusion, comment le gouvernement peut-il assurer la santé et la sécurité des enfants et des chauffeurs-euses d’autobus scolaires dans une perspective de la fin graduelle du confinement?

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de 125 000 membres au Canada. Ils et elles sont affiliés-ées à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l’effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

Renseignements :

Stéphane Lacroix, directeur des Communications et des Affaires publiques

Portable : 514 609-5101

slacroix@teamsters.ca