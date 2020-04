SYDNEY, Australia, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKYE Suites套房酒店品牌正加快推进旗下第三家酒店SKYE Suites Green Square的开业进程,以满足迅猛增长的长住酒店市场需求。该酒店坐落于投资5.75亿澳元建造的Infinity by Crown Group标志性开发项目中。



SKYE Suites Green Square酒店定于7月正式开业,但下周开始,其中的SKYE Residences服务公寓将率先投入运营,为有长住需求的客人提供三个月或更长时间的住宿选择。酒店所在建筑由知名的Koichi Takada建筑事务所设计,位列澳大利亚房地产委员会“世界最佳项目”榜单。酒店和公寓房间豪华而迷人的内饰由曾经为全球诸多首屈一指豪华酒店提供设计的CHADA公司打造。

SKYE Suites套房酒店是一个屡获殊荣的品牌,于2017年在悉尼帕拉玛塔开业第一家酒店,后又于2018年年末在悉尼Clarence街标志性的Arc by Crown Group项目中开设了第二家酒店。

现有的三家酒店都拥有著名建筑师与设计师打造的创新建筑与内饰设计,营造出适合长期住宿的空间,公寓房型包括单间公寓、一房公寓和两房公寓等。

厨房配有SMEG灶台、微波炉与冰箱,此外还提供洗衣机和吹风机。浴室宽敞,起居空间充足。两房公寓甚至还有封闭式阳台或庭院,并配有两台壁挂平板电视。

无论是大人或小孩,在公寓内下榻时,都可以轻松休闲娱乐。比如观看Foxtel频道的电影节目,或者观看Netflix上的流媒体内容,而且还可以利用Google Chromecast和Honeybadger技术,将节目投屏到宽大的电视上观看。

酒店还提供无钥匙入住服务,并且客人可以使用房间里的“虚拟礼宾”平板电脑,查看和订购各种酒店服务。此外,客人也可以选择手机登记入住服务,无需与酒店工作人员接触,即可直接下榻。

SKYE Suites套房酒店还精心安排了其他一系列的豪华体验,包括Sleeping Duck品牌床品——客人可以为床的两个半边选择不同软硬度的床垫。

皇冠房地产集团首席运营官Pierre Abrahamse表示,这个位于Infinity by Crown Group项目中的新酒店,将为周边区域增添更多吸引力,而这个辖区正日益成为悉尼一大备受追捧的居住、生活与娱乐高地。

“这是2020年一大激动人心的开业消息,”他说。“由知名的Koichi Takada建筑事务所设计的这一悉尼全新标志性建筑,将为业主和宾客带来美妙难忘的居住体验。悉尼精彩的一切,就在家门口——市区和机场都只在几分钟路程之外。

“此外,这家酒店环境豪华又舒适,位置便利,让下榻于此的客人感觉宾至如归。客人可以在公寓里自己洗衣做饭,或者从附近的餐厅点选外卖食品,然后在大大的电视上观看节目,休闲放松——就和在自己家里一样。他们可以在这里尽享舒适美妙的生活,完全不用出门。”

关于SKYE Suites套房酒店

SKYE Suites品牌于2017年8月随着旗下第一家酒店SKYE Suites Parramatta开业而问世。

第一家SKYE Suites套房酒店位于结合住宅、零售与酒店的综合用途开发项目V by Crown Group之中。该项目的建筑由Allen Jack + Cottier建筑事务所与Koichi Takada建筑事务所共同设计,拥有皇冠房地产集团特色的度假风格设施,包括优美的户外泳池区、设施先进的健身房、开阔的门厅,甚至还有配备远程视频会议设备的会议室。

第二家SKYE Suites套房酒店于2018年10月开业,坐落于悉尼市中心Kent街300号标志性的Arc by Crown Group开发项目中。该项目由Koichi Takada建筑事务所设计,冰窟主题的大堂和健身泳池频频在社交媒体上亮相。该建筑高耸入云,有砖石与玻璃钢铁混搭的特别外观,格外引人瞩目。其中一共有73套豪华而迷人的酒店公寓。

这两家酒店已经连续两年赢得HM Awards大奖的“最佳服务公寓酒店”和“最佳高科技酒店”称号。

预订请访问http://www.skyehotels.com.au,或发送电子邮件至info@skyehotels.com.au

www.crowngroup.com.au

媒体联系

Claire Xu

博德纳公关咨询

电话: +86 13817970214

邮件: claire@glodownead.com

Connie Xu

博德纳公关咨询

电话: +86 13816096164

邮件: connie@glodownead.com

